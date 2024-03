Após série de rumores, Kate Middleton é vista fazendo compras ao lado de William

Imagens foram feitas perto de residência do casal, em Windsor; Kate Middleton passou por cirurgia misteriosa e seu sumiço preocupou os internautas

Kate Middleton finalmente foi vista em público após uma série de rumores cercando seu desaparecimento. O jornal The Sun e o site TMZ publicou um vídeo da duquesa, que teria sido flagrada durante o último final de semana, no qual ela aparece sorridente ao lado de William em uma loja perto de sua casa em Windsor - conhecida como Windsor Farm Shop.

A imagem desta segunda-feira,18, seria a confirmação de relatos de que Kate foi vista"feliz, relaxada e sorrindo". Uma testemunha que viu o casal disse ao The Sun que ficou espantada com a normalidade da situação:

"Depois de todos os rumores que circulavam, fiquei surpreso ao vê-los ali. Kate estava fazendo compras com William e parecia feliz e bem. As crianças não estavam com eles, mas é um bom sinal de que ela estava saudável o suficiente para ir às compras", explicou o frequentador do local ao veículo.

Com roupas do dia a dia, o casal foi até uma padaria e segundo um homem chamado Nelson Silva, que também estava no local e falou com o The Sun. “Notei um casal escolhendo pães e a mulher virou o rosto e senti como se já tivesse visto aquele rosto antes", contou.

"Fui para o meu carro e quando eles saíram da loja eu simplesmente os filmei. Acho que eles saíram por um portão do terreno. Eles simplesmente desapareceram e eu não vi nenhum carro. Eu só queria compartilhar com minha família imagens e mostrar o quão normais eles eram", explicou o homem ao falar sobre o vídeo.

Distante dos compromissos reais, que foram cancelados pouco antes de sua cirurgia abdominal em janeiro de 2024, Kate tem gerado preocupação entre os admiradores da coroa britânica. É importante lembrar também que a realeza chegou a compartilhar uma foto ao lado dos filhos, mas confirmou posteriormente que o registro foi manipulado.

Desde então, as redes sociais estão repletas de teorias bizarras sobre o paradeiro da princesa, enquanto a realeza não se manifesta e revela o que de fato motivou a cirurgia e a recuperação intensiva da princesa. Até o momento, o que se sabe oficialmente é que Kate deve retomar os compromissos oficiais após a páscoa.