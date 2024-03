Após polêmica, Instagram coloca selo de aviso em foto editada de Kate Middleton

O selo vem logo após toda a polêmica e teorias da conspiração sobre a edição feita pela princesa; Kate Middleton pede desculpas após polêmica com foto

Agora foi a vez do Instagram alertar que a foto editada por Kate Middleton foi usada no photoshop em foto publicada no perfil oficial da Família Real. O alerta após toda a polêmica e teorias da conspiração criada pelos internautas sobre a edição da foto feita pela Princesa de Gales. Fontes disseram ontem aos jornais que Kate está chateada e triste com toda a situação.

Na plataforma, foi colocado um selo de aviso sobre a foto da Família Real. “Foto/vídeo adulterado(a). A mesma foto adulterada foi analisada por verificadores de fatos independentes em outra publicação”.

E ainda, fontes do Palácio de Kensington ouvidas pelo jornal Daily Mirror alegaram que ela “só queria fazer o seu melhor”. Uma amiga de Kate teria dito ainda que ela está “chateada” com o alvoroço provocado pela imagem, que era para ser apenas uma “foto de família inocente”. Kate não entende a origem e a procedência de tantas teorias da conspiração que se espalharam desde então.

Kate Middleton admitiu que a foto foi manipulada

Mais cedo nesta segunda-feira, 11, Kate Middleton se pronunciou sobre a polêmica em nova foto com os filhos, logo após as agências de fotografia internacionais a acusarem de manipular uma foto com os filhos. Ela pediu desculpas pela confusão e explicou o que aconteceu.

Tudo começou quando a esposa do príncipe William compartilhou uma foto ao lado dos três filhos para celebrar o Dia das Mães no Reino Unido. Na imagem, ela apareceu sentada em uma cadeira e rodeada pelas crianças. Então, a imagem foi compartilhada pelas agências de fotografia, mas foi excluída logo depois.

As agências alegaram que a foto tinha indícios de que teria sido alterada, o que levantaria suspeitas da veracidade do clique. Isso porque alguns especialistas perceberam algo de diferente nas mãos de Kate Middleton na foto.

Com isso, Kate Middleton admitiu que fez pequenas edições na fotografia. “Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição. Gostaria de expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família que compartilhamos ontem causou. Eu espero que todos tenham tido um feliz Dia das Mães”, disse ela no comunicado oficial compartilhado pelos representantes da família real. No entanto, ela não revelou quais foram as alterações que fez.