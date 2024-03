Kate Middleton é vista fazendo compras em passeio com William, diz jornal

Em meio ao 'sumiço,' Kate Middleton teria sido vista em passeio informal com o marido, William; saiba mais sobre o estado da princesa

Desde sua cirurgia abdominal em janeiro deste ano, a princesa de Gales, Kate Middleton, tem evitado os holofotes e aparições públicas. No entanto, a realeza teria despistado as especulações envolvendo seu desaparecimento após ser vista fazendo compras em um passeio informal ao lado de seu marido, o Príncipe William, no último sábado, 16.

Segundo o jornal britânico The Sun, Kate teria feito uma breve visita à Windsor Farm Shop, uma loja de suprimentos agrícolas, na companhia do marido. Apesar de ser um passeio considerado inusitado, o comércio fica próximo a uma das residências da família real, onde a princesa poderia estar se recuperando da operação.

“Kate estava fazendo compras com William e parecia feliz e bem”, uma fonte teria revelado detalhes do estado da realeza. Além disso, a publicação do jornal ainda apontou que ela parecia estar saudável, contrariando as recentes especulações sobre o estado de saúde da princesa desde que passou pelo procedimento cirúrgico e 'desapareceu'.

Por fim, o jornal também teria relatado que Kate e William aproveitaram o final de semana para observar os três filhos brincando ao ar livre. Príncipe George, de 10 anos, Princesa Charlotte, que está com 8, e o pequeno Príncipe Louis, de 5, tiveram a companhia dos pais durante ‘atividades esportivas’, mas não participaram das compras.

Distante dos compromissos reais, que foram cancelados pouco antes de sua cirurgia abdominal em janeiro de 2024, Kate tem gerado preocupação entre os admiradores da coroa britânica. É importante lembrar também que a realeza chegou a compartilhar uma foto ao lado dos filhos, mas confirmou posteriormente que o registro foi manipulado.

Desde então, as redes sociais estão repletas de teorias bizarras sobre o paradeiro da princesa, enquanto a realeza não se manifesta e revela o que de fato motivou a cirurgia e a recuperação intensiva da princesa. Até o momento, o que se sabe oficialmente é que Kate deve retomar os compromissos oficiais após a páscoa.

Kate Middleton pode falar de sua saúde em breve:

De acordo com o jornal Sunday Times, fontes próximas à família real informaram que Kate e o marido, o príncipe William, têm o plano de falar sobre a cirurgia que ela passou e sua recuperação em breve. Porém, tudo deverá acontecer da forma que eles planejam; saiba os detalhes sobre o possível pronunciamento da realeza.