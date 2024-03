É falso? Após Kate Middleton aparecer em vídeo, web acusa de ser fake

Após Kate Middleton aparecer em vídeo, internautas apontam possíveis sinais de que o registro não seja recente; nova teoria é criada em torno disso

Mais uma teoria foi criada em torno da família real e Kate Middleton. Após, a princesa aparecer em um vídeo, publicado pelo TMZ e The Sun, passeando com o príncipe William perto de sua casa em Windsor - conhecida como Windsor Farm Shop, há quem diga que o registro seja antigo.

Os internautas então enxergaram enfeites de Natal em algumas casas e, por isso, suspeitam que o vídeo não seja recente. Diante da suposição, criou-se a teoria de que Kate esteja sumida por conta de uma traição do ex-marido e até um filho dele fora do casamento.

“Antes dos jornais publicarem. Eu moro na Inglaterra há 16 anos. Nosso amigo do jornal nos contou a verdade: o William teve um caso mesmo com uma amante, e teve um filho ‘antes do George’, o futuro rei. A Kate descobriu e decidiu se separar. A verdade é que a Kate nunca teve que fazer cirurgias nenhuma, ela só quer a separação e não quer mais ‘jogar o jogo’. O rei de fato está com câncer e deram 6 meses de vida.”, disparou uma pessoa.

“Tem a briga entre o William e o Harry. O Harry falou para William confessar, porém o príncipe não quer deixar a imagem de menino perfeito que ele tem. Isso tudo implica se a continuação da monarquia irá sobreviver. Quando os jornais publicarem, vocês me agradecem”, acrescentou.

Os rumores de traição ficaram cada vez mais fortes e a suposta amante, Rose Hanbury, seria até amiga de Kate Middleton. Com a polêmica do sumiço da princesa, o nome de Rose voltou à tona. Ela é apontada como amante de William desde 2019 e é casada com David Rocksavage, diretor de cinema e sétimo marquês de Cholmondeley, com quem três filhos.

Segundo o Daily Mail, as duas seriam amigas até que “fontes anônimas” revelarem o suposto caso à imprensa. Por conta disso, a marquesa teria sido “banida” do convívio com a família real, mas o título de “persona non grata” já teria sido revogado pelo rei Charles III.

Kate Middleton pediu desculpas após ser acusada de falsa foto

Depois do compartilhamento da foto da princesa com os filhos, a suspeita iniciou a partir de Ruby Naldrett, que trabalha nas mídias sociais do tabloide britânico The Daily Mirror. Em seu perfil oficial do X (antigo Twitter), a comunicadora comparou a nova foto da esposa do príncipe William com sua capa para Vogue em 2016.

"Minha análise da saga da foto da Kate Middleton é que eles pegaram seu rosto da capa da Vogue que ela fez anos atrás e editaram [no clique]", escreveu Ruby, que compartilhou um vídeo que compara a foto polêmica com a capa da princesa.

Diante da situação, ela pediu desculpas no antigo Twitter, atual X. "Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição. Gostaria de expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família que compartilhamos ontem tenha causado. Espero que todos que comemoram tenham tido um feliz Dia das Mães", falou.

A imagem foi a primeira divulgada após a cirurgia abdominal que ela passou em meados de janeiro. A esposa de do príncipe William não aparece em público desde o Natal. Ela teria bastante chateada após acusações de foto fake.