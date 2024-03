Como está Kate Middleton após foto gerar polêmica sobre seu estado?

Após foto com os filhos modificada, como está Kate Middleton? Pessoas próximas revelam estado emocional em que princesa se encontra

A princesa Kate Middleton estaria muito "triste" e "sentindo-se péssima" após a repercussão da foto postada dela com os filhos nos últimos dias em comemoração do Dia das Mães no Reino Unido. O registro foi apontado como "falso" e deu o que falar.

Após ser acusada de manipular a imagem, utilizando inclusive uma foto de capa de revista, a princesa de Gales não estaria nada bem com os apontamentos e teorias de conspiração que foram criadas a partir disso.

Segundo informações do jornal britânico The Sun, ela teria confessado que só queria que a foto com os herdeiros ficasse perfeita. Kate Middleton ainda teria demonstrado tristeza com o desdobramento, resultado em um escândalo que precisou até se retratar.

Kate Middleton pediu desculpas após ser acusada de falsa foto

Depois do compartilhamento da foto da princesa com os filhos, a suspeita iniciou a partir de Ruby Naldrett, que trabalha nas mídias sociais do tabloide britânico The Daily Mirror. Em seu perfil oficial do X (antigo Twitter), a comunicadora comparou a nova foto da esposa do príncipe William com sua capa para Vogue em 2016.

"Minha análise da saga da foto da Kate Middleton é que eles pegaram seu rosto da capa da Vogue que ela fez anos atrás e editaram [no clique]", escreveu Ruby, que compartilhou um vídeo que compara a foto polêmica com a capa da princesa.

Diante da situação, ela pediu desculpas no antigo Twitter, atual X. "Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição. Gostaria de expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família que compartilhamos ontem tenha causado. Espero que todos que comemoram tenham tido um feliz Dia das Mães", falou.

A imagem foi a primeira divulgada após a cirurgia abdominal que ela passou em meados de janeiro. A esposa de do príncipe William não aparece em público desde o Natal.