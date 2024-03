Kate Middleton teria usado capa de revista para editar foto polêmica

Após a repercussão de foto com os filhos, alguns internautas suspeitam que Kate Middleton teria usado capa de revista para a edição do clique polêmico

Após a repercussão de foto polêmica de Kate Middleton e seus três filhos, alguns internautas encontraram foto que teria sido supostamente usada para a edição do clique. Acusada de manipular o registro após semanas de desaparecida do público, a web acusou a princesa de Gales de ter criado uma imagem falsa a partir de uma capa de revista.

A suspeita iniciou a partir de Ruby Naldrett, que trabalha nas mídias sociais do tabloide britânico The Daily Mirror. Em seu perfil oficial do X (antigo Twitter), a comunicadora comparou a nova foto da esposa do príncipe William com sua capa para Vogue em 2016.

"Minha análise da saga da foto da Kate Middleton é que eles pegaram seu rosto da capa da Vogue que ela fez anos atrás e editaram [no clique]", escreveu Ruby, que compartilhou um vídeo que compara a foto polêmica com a capa da princesa.

Nos comentários, outros internautas concordaram com a teoria. "Tantas pessoas aqui não têm ideia do que você consegue fazer com inteligência artificial e Photoshop hoje. Isso foi um trabalho de 5 minutos", disse um.

Confira:

my analysis of the kate middleton photo saga is that they took her face from the vogue cover she did years ago and edited it in pic.twitter.com/JLXts08zp5 — Ruby Naldrett (@rubynaldrett) March 11, 2024

Kate Middleton admitiu que a foto foi manipulada

Mais cedo nesta segunda-feira, 11, Kate Middleton se pronunciou sobre a polêmica em nova foto com os filhos, logo após as agências de fotografia internacionais a acusarem de manipular uma foto com os filhos. Ela pediu desculpas pela confusão e explicou o que aconteceu.

Tudo começou quando a esposa do príncipe William compartilhou uma foto ao lado dos três filhos para celebrar o Dia das Mães no Reino Unido. Na imagem, ela apareceu sentada em uma cadeira e rodeada pelas crianças. Então, a imagem foi compartilhada pelas agências de fotografia, mas foi excluída logo depois.

As agências alegaram que a foto tinha indícios de que teria sido alterada, o que levantaria suspeitas da veracidade do clique. Isso porque alguns especialistas perceberam algo de diferente nas mãos de Kate Middleton na foto.

Com isso, Kate Middleton admitiu que fez pequenas edições na fotografia. “Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição. Gostaria de expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família que compartilhamos ontem causou. Eu espero que todos tenham tido um feliz Dia das Mães”, disse ela no comunicado oficial compartilhado pelos representantes da família real. No entanto, ela não revelou quais foram as alterações que fez.