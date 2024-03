Manipulação de Kate Middleton em outra foto é revelada publicamente

De novo?! Kate Middleton teria manipulado em uma foto da rainha Elizabeth II com seus netos e o caso vem à tona após polêmica

A princesa de Gales Kate Middleton está no centro das notícias mais recentes da família real britânica. Depois de seu sumiço da mídia após passar por uma cirurgia abdominal em janeiro, ela viu seu nome tomar conta das manchetes de jornais pelo mundo ao compartilhar uma foto que foi manipulada digitalmente. Agora, um novo caso de edição feita em uma foto dela se tornou público.

De acordo com o jornal The Telegraph, uma foto antiga feita por Kate Middleton foi alvo de investigação por uma agência de fotos e descobriram que a imagem foi editada. A publicação contou que a agência fotográfica Getty Images encontrou indícios de manipulação em uma foto da Rainha Elizabeth II com seus netos e bisnetos durante encontro familiar em Balmoral.

“A Getty Images revisou a imagem em questão e colocou uma nota do editor nela, afirmando que a imagem foi aprimorada digitalmente na fonte”, revelaram. Entre os erros encontrados estavam uma inconsistência na estampa da saia da rainha e uma edição no cabelo da Mia Tindall.

A imagem foi divulgada após a morte da rainha para relembrar o dia em que ela teria completado 97 anos de idade. Na foto, ela apareceu sentada em um sofá verde enquanto as crianças da família estavam ao redor dela. A fotografia foi tirada por Kate Middleton durante uma viagem da família no verão anterior à morte da monarca.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Kate Middleton admitiu edição na foto com os filhos

A primeira polêmica de edição de foto envolvendo Kate Middleton aconteceu no Dia das Mães do Reino Unido. Ela compartilhou uma foto ao lado dos seus três filhos e as agências de fotos internacionais destacaram vários erros de edição. Com isso, a princesa admitiu que fez pequenas manipulações na foto.

“Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição. Gostaria de expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família que compartilhamos ontem causou. Eu espero que todos tenham tido um feliz Dia das Mães”, disse ela no comunicado oficial compartilhado pelos representantes da família real. No entanto, ela não revelou quais foram as alterações que fez.