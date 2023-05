Família Real ficou aliviada por Harry não participar de almoço pós-coroação

Apesar do alívio do resto do resto da família, Charles ficou decepcionado com Harry, revela jornal

Segundo fonte do site inglês Daily Mail nesta segunda-feira, 08, os membros da família real britânica ficaram aliviados com a ausência de Harry (38) no almoço pós-coroação do rei Charles III (74) e em todos os eventos posteriores.

Harry foi embora do evento logo que acabou a cerimônia principal da Abadia de Westminster no sábado, 06. O príncipe marcou presença na cerimônia mas fez um bate e volta para também poder curtir o aniversário do filho, Archie, do outro lado do Atlântico - Meghan Markle (41), o menino e a outra filha dos dois, Lilibet, ficaram nos Estados Unidos.

Harry teria sido convidado para o almoço em meio aos esforços de seu pai de pacificar as coisas com o filho. Segundo fontes, antes de confirmar presença na coroação, Harry teve uma conversa sentimental com o pai na conversa ‘de coração para coração’, de pai para filho fontes dizem que ambos querem resolver a situação.

Então, o rei Charles III teria ficado extremamente chateado e decepcionado com o filho caçula que não apareceu na celebração. No almoço, o monarca fez um brinde “àqueles que não estavam lá” e desejou um feliz aniversário ao neto “onde quer que ele estivesse”.

Durante a coroação, Harry se sentou na terceira fila, ao lado dos primos, após ser rebaixado pela realeza. Havia uma discussão sobre organizar os assentos pela linha sucessória, mas isso deixaria Harry muito próximo de William, seu irmão mais velho, e Kate Middleton, esposa dele.

Príncipe William teria dado alfinetada em príncipe Harry em discurso

Durante evento da coroação no domingo, 07, o público notou uma certa alfinetada do príncipe William (41) em seu irmão caçula, Harry e a esposa, Meghan Markle durante o discurso que fez em homenagem ao pai, o rei Charles III.

O momento que chamou atenção dos internautas foi quando o futuro rei passou a falar sobre o compromisso de servir e apoiar a realeza. "Apesar de todas as celebrações serem magníficas, no centro da pompa está uma mensagem simples: serviço", e os internautas interpretaram isso como uma indireta para o irmão que abdicou seus deveres reais para se mudar para os Estados Uni