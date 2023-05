Dois motivos afastaram esposa de Harry da coroação de Charles III; entenda

Saiba porque a esposa de Harry, a atriz Meghan Markle, não apareceu na cerimônia

Quem assistiu a solene coroação de Charles III neste sábado, 6, certamente se perguntou porque Harry apareceu sozinho e sem a esposa Meghan Markle no evento que reuniu a realeza britânica.

Pois bem: segundo informações, dois fatores impediram a presença da atriz na comemoração. Ela poderia ter aparecido caso quisesse, mas achou melhor não estar na presença da família do marido.

O primeiro deles é a recente troca de farpas envolvendo Harry e os familiares . O lançamento do livro Spare, que foi lançado aqui no Brasil com o nome do O Que Sobra, gerou um grande conflito já que ele resolveu expor detalhes íntimos da realeza.

O segundo motivo é que neste sábado é o aniversário de Archie Harrison , filho primogênito do casal. Segundo informações do 'PageSix', ela nunca perderia a data. "Não tinha como Meghan perder o aniversário de seu filho", contou uma fonte ao site.

A previsão é que o príncipe Harry fique em Londres apenas 24 horas. Ele deverá embarcar de volta para os Estados Unidos poucas horas após a coroação. Isso porque ele quer chegar a tempo de passar a noite de sábado ao lado do filho mais velho, Archie, já que é o aniversário do menino.

FORA

Logo depois do fim da cerimônia de coroação na Abadia de Westminster, o Rei Charles III e a rainha Camilla seguiram em uma carruagem até o Palácio de Buckingham. Lá, eles se reuniram com outros membros da família real para acenar para a população direto da varanda tradicional do local.

Com suas coroas e os mantos, o rei e a rainha esbanjaram simpatia na aparição em público após o evento histórico. Eles contaram com a presença dos pajens de honra, incluindo o príncipe George, que é herdeiro do trono, e também de outros membros da família, como o príncipe e a princesa de Gales, William e Kate Middleton, a princesa Charlotte, o príncipe Louis, a princesa Anne, Lady Louise e o Duque de Edimburgo.