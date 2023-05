Príncipe Harry é convidado para almoço pós-coroação no Palácio, mas não confirma sua presença

Harry não teve papel oficial na coração e deve voltar para Los Angeles por causa do aniversário do filho mais velho, Archie

Depois de marcar a presença na coroação do pai apenas como convidado e sem nenhum papel oficial na cerimônia, príncipe Harry (38), que se sentou na terceira fileira dos assentos da família real, junto com as primas e atrás dos tios, como a princesa Anne, irmã do Rei.

Fontes da família real revelaram que o motivo de Harry ter se sentado para trás se dá aos fins de evitar polêmicas com o resto da família e acabar chamando mais atenção que o evento em si. Por conta das revelações bombásticas da sua autobiografia, 'Spare', no começo do ano, e por ter abandonado suas funções reais junto com a esposa Meghan Markle (41) para morar nos EUA três anos atrás o clima com seu irmão mais velho, príncipe William (41), não está nada amigável.

Porém esforços da parte de Harry e seu pai, Rei Charles III (74) para uma reconciliação tem acontecido. Antes de confirmar presença na coroação, Harry teve uma conversa sentimental com o pai na conversa ‘de coração para coração’, de pai para filho fontes dizem que ambos querem resolver a situação.

De acordo com o jornal The Daily Mail, esse pode ser um episódio com final feliz ou pelo menos com esperança de paz entre os envolvidos: Harry teria sido convidado para um almoço no Palácio de Buckingham logo depois da consagração do pai na Abadia de Westminster.

O problema é que Harry ainda não respondeu se aceita e inclusive teria outros planos: de acordo com informações da imprensa que cobre a realeza, o príncipe veio para a cerimônia para um bate e volta para também poder curtir o aniversário do filho, Archie, do outro lado do Atlântico - Markle, o menino e a outra filha dos dois, Lilibet, ficaram nos Estados Unidos.

Harry não participou da tradicional cerimônia que reune membros da família real na varanda do palácio.