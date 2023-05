Príncipe William teria dado alfinetada em príncipe Harry em discurso

Príncipes William e Harry não interagiram diretamente em nenhum momento durante os eventos da realeza no final de semana

Durante evento da coroação no domingo, 07, o público notou uma certa alfinetada do príncipe William (41) em seu irmão caçula, Harry (38), e a esposa, Meghan Markle (41), durante o discurso que fez em homenagem ao pai, o rei Charles III (74).

O príncipe de Gales foi aplaudido por milhares de pessoas após falar, também, sobre os trabalhadores da Grã-Bretanha. Ele afirmou que a falecida rainha, Elizabeth II, seria uma "mãe orgulhosa" ao ver Charles ser coroado rei e agradeceu a seu pai por seu compromisso.

O momento que chamou atenção dos internautas foi quando o futuro rei passou a falar sobre o compromisso de servir e apoiar a realeza. "Apesar de todas as celebrações serem magníficas, no centro da pompa está uma mensagem simples: serviço". Ele ainda refletiu: “As primeiras palavras de meu pai ao entrar na Abadia de Westminster ontem foram uma promessa de serviço. Foi uma promessa de continuar a servir.”

Quando Harry e Meghan anunciaram em 2020 que deixariam suas funções na realeza britânica, o Palácio de Buckingham emitiu a seguinte nota: "Após conversas com o duque, a rainha escreveu confirmando que, ao se afastar do trabalho da família real, não é possível continuar com as responsabilidades e deveres que acompanham uma vida de serviço público".

Na ocasião, o casal reagiu à publicação e escreveu: "Todos nós podemos viver uma vida de serviço. O serviço é universal”.

Por isso, muitos internautas notaram essas referências marcantes na realeza britânica. "Serviço, Harry. Você ouviu isso? Não é uma carona”, ironizou um usuário. “SERVIÇO. Algo que Harry não entende”, acrescentou outro. "'Serviço...' 'Para servir...' 'serviu...' Me pergunto a quem isso foi endereçado...”, comentou outro internauta.

Segundo o Mirror, não houve interações diretas entre William e Harry no evento, algo que também foi muito trabalhado pelos organizadores para evitar qualquer constrangimento.