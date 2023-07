Caio Manhente abre o jogo sobre beijo em ator de Vai na Fé

No ar na novela Vai na Fé, Caio Manhente explica beijo no ator Samuel de Assis durante festa: 'Tudo é permitido'

O ator Caio Manhente ficou surpreso com a repercussão do beijo que deu no ator Samuel de Assis durante uma festa no mês passado. Os atores da novela Vai na Fé, da Globo, trocaram um selinho enquanto se divertiam em uma noitada e deram o que falar na internet. Agora, ele explicou que o selinho foi apenas uma brincadeira de amigos.

“O Samuel de Assis é uma pessoa maravilhosa, um amigo muito generoso que eu levarei para a vida. Uma coisa eu achei interessante: em muitas postagens e matérias que levaram para esse lado [de romance], várias pessoas comentaram que não tinha nada a ver e que estavam sensacionalizando. Muita gente já entende que não dá para levar a vida de uma maneira tão conservadora e careta”, disse ele.

E completou: “É preciso normalizar o afeto e o carinho entre amigos e amigas. Eu não quero viver num mundo em que eu não possa demonstrar carinho por alguém. Se houve respeito, tudo é permitido. Nesse caso específico, foi uma brincadeira”.

Vale lembrar que a novela Vai na Fé chega ao fim em 11 de agosto e será substituída por Fuzuê, nova trama das 7 da Globo.

FELICIDADE

O ator Samuel de Assis, que interpreta o Ben na novela Vai na Fé, da Globo, acaba de completar 41 anos de vida e comemorou ao divulgar um novo ensaio fotográfico nas redes sociais. O artista surgiu deslumbrante ao posar com um look branco e bege em um estúdio fotográfico e caprichou no 'carão'. Na legenda, ele comemorou a nova idade e até brincou com o apelido do seu personagem na novela, que é chamado de Brigadeirão.

"Enfim 4.1. O dia do meu aniversário é o dia mais feliz do meu ano… é muito bom, gratificante e feliz poder comemorar mais um ano de vida, mais uma oportunidade de melhorar como ser humano, mais uma chance de dar e receber amor! Então vamos lá, gente! Vamos curtir a vida e esbanjar AMOR E GRATIDÃO! Feliz Ano Novo pra mim! Muito Brigadeirão pra você!!!", disse ele.