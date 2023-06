Atores de 'Vai Na Fé' aparecem dando beijão em vídeo: "Todo homem precisa"

Atores de 'Vai Na Fé' aparecem dando beijão; Caio Manhente e Samuel de Assis deixaram os fãs empolgados

Brilhando na novela Vai Na Fé, os atores Samuel de Assis e Caio Manhente incendiaram as redes sociais ao aparecerem em um momento quente publicado nas redes sociais no último domingo (25). Foi o jovem ator quem compartilhou o momento.

É que o intérprete de Rafa na novela das 7 apareceu nos bastidores das gravações ao lado do colega de elenco. No vídeo, é possível ouvir o hit Insegurança, interpretado pelo grupo Pixote. Ao som de um dos versos, os dois dão um selinho.

O beijo acontece no momento em que a música diz: ‘porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa’. Nas redes sociais, o momento pegou fogo entre os fãs que deixaram muitas mensagens divertidas sobre a gravação.

"Gente, ele tá bêbado? Amo", comentou um. "Que isso, dois gostosos", comentou outro. "Tem lugar pra mais um?", questionou outro. Samuel de Assis e Caio Manhente estão fazendo muito sucessos nas redes sociais com seus personagens na trauma.

FELICIDADE

O ator Samuel de Assis, que interpreta o Ben na novela Vai na Fé, da Globo, acaba de completar 41 anos de vida e comemorou ao divulgar um novo ensaio fotográfico nas redes sociais. O artista surgiu deslumbrante ao posar com um look branco e bege em um estúdio fotográfico e caprichou no 'carão'. Na legenda, ele comemorou a nova idade e até brincou com o apelido do seu personagem na novela, que é chamado de Brigadeirão.

"Enfim 4.1. O dia do meu aniversário é o dia mais feliz do meu ano… é muito bom, gratificante e feliz poder comemorar mais um ano de vida, mais uma oportunidade de melhorar como ser humano, mais uma chance de dar e receber amor! Então vamos lá, gente! Vamos curtir a vida e esbanjar AMOR E GRATIDÃO! Feliz Ano Novo pra mim! Muito Brigadeirão pra você!!!", disse ele.