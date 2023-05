Galã de Vai na Fé, Samuel de Assis completa 41 anos: 'Muito brigadeirão'

Samuel de Assis brinca com apelido do seu personagem na novela Vai na Fé ao celebrar o seu aniversário de 41 anos

O ator Samuel de Assis, que interpreta o Ben na novela Vai na Fé, da Globo, está em festa nesta sexta-feira, 5. Ele acaba de completar 41 anos de vida e comemorou ao divulgar um novo ensaio fotográfico nas redes sociais.

O artista surgiu deslumbrante ao posar com um look branco e bege em um estúdio fotográfico e caprichou no 'carão'. Na legenda, ele comemorou a nova idade e até brincou com o apelido do seu personagem na novela, que é chamado de Brigadeirão.

"Enfim 4.1. O dia do meu aniversário é o dia mais feliz do meu ano… é muito bom, gratificante e feliz poder comemorar mais um ano de vida, mais uma oportunidade de melhorar como ser humano, mais uma chance de dar e receber amor! Então vamo lá, gente! Vamo curtir a vida e esbanjar AMOR E GRATIDÃO! Feliz Ano Novo pra mim! Muito Brigadeirão pra você!!!", disse ele.

Samuel de Assis fala sobre o título de galã

Protagonista da novela Vai na Fé, Samuel de Assis comentou sobre o título de galã e os elogios para sua beleza. "Eu nunca me achei um cara bonito, mas acho que isso também vem dessa falta de representatividade que nós, pessoas pretas, temos de não nos vermos em lugar nenhum. Então, é muito natural que pessoas como nós cresçamos sem nos acharmos bonitos, porque a nossa cultura, o nosso País, fica o dia inteiro botando na nossa cara que ser bonito é ser outra coisa. É ser heterossexual, é ser branco, magro e sem sotaque nordestino. E eu era um preto que vinha do Nordeste. Culturalmente eu fui educado para não me achar bonito mesmo. Então, foi toda uma construção. Haja terapia para a gente aprender a se olhar e se achar uma pessoa bonita", disse ele na Revista CARAS.

E completou: "Eu acho o máximo [ser chamado de galã]! Acho legal ser visto como um galã dessa geração, que é superdiferenciada, é um outro tipo de galã. O que acho mais legal: o galã de hoje em dia não é aquele viril, branco e que não chora. O galã de hoje em dia é o homem de verdade, é o homem que está aprendendo a lidar com as suas emoções. E acho que por isso o Benjamin faz tanto sucesso, por isso que ele é um cara tão próximo das pessoas, que o público admira tanto. Porque é isso, ele é um cara que lida com as suas emoções, bem ou mal, ele está ali testando elas o tempo inteiro. Porque a gente, quando nasce homem, a gente é educado a não lidar com as emoções, a gente tem que suprir todas esses emoções. É o famoso ‘homem não chora’. Por isso, acho que ser esse tipo de galã me interessa muito mais e acho muito mais legal".