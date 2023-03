Shawn Mendes reage a rumores de namoro com Sabrina Carpenter e revela se está namorando a cantora

O cantor Shawn Mendes abriu o jogo e revelou se está namorando a cantora Sabrina Carpenter após a dupla ser vista diversas vezes juntos

Neste último domingo, 19, Shawn Mendes esclareceu de uma vez por todas os rumores que circulavam sobre ele não estar mais solteiro.

Durante um programa de televisão holandês em que o cantor foi convidado para falar de sua parceria com a marca de roupas Tommy Hilfiger, o artista foi perguntado se estaria namorando a cantora Sabrina Carpenter.

“Nós não estamos namorando”, disparou o moreno. E Shawn ainda adicionou: “Mas eu acho que nós deveríamos falar mais sobre Tommy Hilfiger do que sobre a Sabrina. Mas obrigado”.

Os rumores de que Shawn e Sabrina estariam namorando, não são de hoje. Em fevereiro deste ano, os dois foram vistos juntos andando de mãos dadas por Los Angeles.

Na época, o site de fofocas americano Deux Moi publicou uma nota que dava a entender que os artistas estariam namorando.

Festa!

Neste último dia 10, Shawn e Sabrina foram flagrados saindo juntos de uma festa em Los Angeles. A festa era para comemorar o lançamento do novo álbum de Miley Cyrus, "Endless Summer Vacation".

O dono do hit "Stitches" foi visto usando uma jaqueta marrom por cima de uma camiseta regata branca e calças beges. O cantor ainda levava um copo com bebida em sua mão. Já a dona do álbum “Emails I can’t send” foi fotografada esbanjando elegância com um vestido preto curtinho com um babado prateado brilhante.