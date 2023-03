Após rumores de affair, Shawn Mendes e Sabrina Carpenter são flagrados juntos novamente

O cantor Shawn Mendes foi visto saindo com a cantora Sabrina Carpenter de uma festa em Los Angeles

Nesta sexta-feira, 10, rumores de um suposto affair entre Shawn Mendes (24) e a cantora Sabrina Carpenter (23) tomaram força nas redes sociais.

Shawn e Sabrina foram fotografados saindo juntos da festa de lançamento do novo álbum de Miley Cyrus, "Endless Summer Vacation", em Los Angeles, Estados Unidos.

O dono do hit "Stitches" foi visto usando uma jaqueta marrom por cima de uma camiseta regata branca e calças beges. O cantor ainda levava um copo com bebida em sua mão.

Já a dona do álbum “Emails I can’t send” foi fotografada esbanjando elegância com um vestido preto curtinho com um babado prateado brilhante.

De acordo com o jornalista José Norberto Flesch, Shawn deve vir ao Brasil ainda este ano. Já Sabrina está mais que confirmada em terras brasileiras e fará parte de um festival em São Paulo em junho.

🎥 | Shawn Mendes e Sabrina Carpenter saindo da festa de lançamento do álbum da Miley Cyrus hoje à noite em Los Angeles, Califórnia. pic.twitter.com/TI9UTcoRZn — Hey Shawn Brasil (@HeyShawnBR) March 10, 2023

Sabrina Carpenter e Shawn Mendes saindo da festa de lançamento do novo álbum de Miley Cyrus! pic.twitter.com/r05noUX4RR — Sabrina Carpenter Brasil 💌 (fã-clube) (@scarpenterbr) March 10, 2023

Será?

Os rumores de um suposto romance entre Shawn e Sabrina não são de hoje. Em fevereiro, o suposto casal teria sido visto andando de mãos dadas por Los Angeles.

Em meio à especulações, o site de fofocas americano Deux Moi publicou uma nota que dava a entender que os artistas estavam de fato namorando.