Shawn Mendes é visto com cantora em meio à boatos de romance

Cantor canadense Shawn Mendes é flagrado de mãos dadas com cantora apontada como novo affair

Nesta segunda-feira, 27, o cantor canadense Shawn Mendes (24) foi visto de mãos dadas com a atriz e cantora norte-americana Sabrina Carpenter (23), em meio aos boatos de que os dois estariam vivendo um affair. O suposto casal foi flagrado passeando pelas ruas da cidade de Los Angeles, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos.

O flagra dos dois artistas apenas aumentou as especulações de que os dois estariam vivendo um romance depois do site de fofocas Deux Moi compartilhar uma nota sugestiva de que Sabrina e Shawn estariam realmente namorando.

Os representantes dos dois cantores não se pronunciaram sobre o suposto affair, mas os fãs de Mendes e Carpenter já mostraram muita felicidade por conta dos boatos. “Amamos muito. Dois lindos e fofos”, comentou uma, sobre as fotos dos dois de mãos dadas.

Shawn Mendes e Sabrina Carpenter estão namorando, afirmam insiders. pic.twitter.com/JH6PNH8jfc — Séries Brasil (@SeriesBrasil) February 27, 2023

Uma pausa! Shawn Mendes anuncia parada na carreira musical para cuidar de saúde mental

Em julho de 2022, Shawn Mendes cancelou todos os shows da turnê do seu álbum Wonder para cuidar de sua saúde mental. "Comecei essa turnê animado para finalmente voltar a tocar ao vivo depois de uma longa pandemia, mas a realidade é que eu não estava nem um pouco pronto para o quão difícil seria a turnê depois desse tempo", declarou Shawn, ex-namorado da cantora Camila Cabello (25), ex- integrante do grupo de música Fifth Harmony.