Sandy relembra período longe do marido, Lucas Lima: 'Bem complicado'

Sandy abre o coração ao relembrar quando ficou distante do marido, Lucas Lima, por causa do trabalho: 'Foi difícil por causa da saudade mesmo'

A cantora Sandy relembrou o período longe do marido, o músico e cantor Lucas Lima, quando os dois estavam com as agendas agitadas de trabalho . No início deste ano, os dois se encontraram poucas vezes por semana enquanto ele estava nos ensaios para o musical Oncee ela estava envolvida com as gravações do seu filme com Fábio Porchat.

Em coletiva de imprensa para o lançamento do DVD Nós, Voz, Eles, ela contou sobre o período agitado. "Foi bem complicado. O mais dificil foi por causa do filme que eu fiz com o Porhat e ele estava em cartaz nessa época. Antes disso, ele começou os ensaios do musical. O período de ensaios foi muito puxado, ele ficou muito tempo em São Paulo e a gente se via uma ou duas vezes por semana. Foi difícil por causa da saudade mesmo", relembrou ela.

"Foi aquela bagunça para conseguir estar juntinho. Foi dificil, mas sobrevivemos. Sabíamos que era uma coisa que tinha data pra acabar. Buscamos muita paciência para ficar longe do marido, do pai, que sempre foi muito presente, um pai muito presente. O Lucas trabalha muito no estúdio em casa e isso facilita a nossa vida normalmente. Esse ano foi um ano atíptico", completou.

Agora, o casal já está juntinho de novo e retomou a rotina de compromissos juntos. "A gente já fez uma viagem, vamos fazer outra em breve, e vamos nos apresentar no navio [de Chitãozinho e Xororó]. No começo do ano que vem, ele vai entrar em cartaz de novo, mas não precisa de tantos ensaios e vai ser mais leve", afirmou ela, citando a segunda temporada do musical Once, que volta em janeiro de 2024.

++ Sandy revela como foi gravar projeto em sua casa: 'Vou no limite do que vale expor'

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandy (@sandyoficial)

Sandy e Lucas Lima trocam declarações de amor

A cantora Sandy e o marido, o cantor e músico Lucas Lima, trocaram declarações de amor encantadoras no Dia dos Namorados. Os dois estão em Dublin, na Irlanda, de férias e aproveitaram a data especial para revelar o que mais admiram um no outro com recados nas redes sociais.

Ele mostrou uma foto da amada no restaurante e a encheu de elogios. "Tu é inteligente, linda, amiga. É terapeuta, curandeira, profeta, aparadora de sobrancelha. Sofre de otimismo crônico, chega até ser irritante as vezes. Não tem a menor noção de tempo ou de direção. É atrapalhada, atenciosa, distraída, boa de conversa, engraçada, preguiçosa e proativa ao mesmo tempo. E é uma baita namorada… e há um tempão. Feliz dia dos namorados, minha véia que eu amo tanto. Bora curtir", afirmou ele.

Por sua vez, ela também mostrou um retrato do amado em um restaurante e listou detalhes da personalidade dele. "E você é rabugento e é feliz, e é a pessoa mais engraçada e inteligente que eu conheço… e sabe conversar sobre tudo, formula a melhor opinião em 1 segundo como se tivesse pensado 10 anos, e é dramático e pessimista e empolgado, e é a melhor companhia de viagem, e é 100% ligado em tudo, mas esquece tudo, é intenso e é “cemporcentista” em todos os projetos pessoais ou de trabalho, e é o melhor amigo que alguém poderia ter… e o melhor namorado há 24 anos!!! E eu não poderia estar mais feliz por estar aqui com você. Feliz dia nosso. Te amo!", disse ela.

Hoje em dia, eles estão casados há 14 anos e são pais de um menino, Theo, de 8 anos.