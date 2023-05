Sandy exibe nova foto de Fernanda Souza com a namorada, Duda Porto

Sandy mostra os bastidores do musical do marido, Lucas Lima, ao lado de Fernanda Souza e sua mãe, Noely Lima

A cantora Sandy fez um post especial na tarde desta quinta-feira, 11, para celebrar um momento divertido que viveu no último final de semana. Ela contou que foi prestigiar mais uma vez o musical Once, que é protagonizado pelo seu marido, Lucas Lima, e pela atriz Bruna Guerin, e contou com companhias divertidas na plateia. Ela recebeu a amiga Fernanda Souza, que estava com sua namorada, Duda Porto, e também a mãe, Noely Lima.

Na foto, Fernanda Souza fez uma rara aparição com a namorada. Elas assumiram o romance há um tempo, mas são discretas e quase não postam momentos juntas nas redes sociais. Porém, elas aparecem juntas em momentos com amigos.

Na legenda da foto, Sandy se derreteu em elogios para o marido, que atua e canta no musical. “#tbt do último sábado, quando fui ver, pela terceira vez, o Once Musical. E ainda na melhor companhia…

Preciso dizer, mais uma vez, que estou morrendo de orgulho de você, meu Lucas Lima. E que sou fã da Bruna Guerin! E que estou encantada com o talento e a entrega de todos do elenco e equipe. Parabéns, gente linda! Amei dividir essa minha admiração com essas três mulheres maravilhosas, que eu amo tanto. Pra quem ainda não viu, vale muito a pena. Mas corre, que só fica em cartaz até dia 21/05", disse ela.

O espetáculo Once conta com artistas que atuam, cantam e tocam instrumentos no palco. A montagem fica em cartaz até 21 de maio no Teatro Villa Lobos, em São Paulo, com sessões de quinta a domingo.

Sandy grava novo filme com Fábio Porchat

Sandy e Fábio Porchat vão interpretar um par romântico no filme Evidências do Amor, dirigido por Pedro Antônio Paes. O filme é sobre encontros e desencontros de um casal que tem como trilha sonora a música Evidências, da dupla Chitãozinho e Xororó.

Na divulgação do início das filmagens, Porchat comemorou o novo projeto. "Às vezes, Saturno se alinha com Mercúrio, colocando na nossa frente um projeto inspirado na música mais incrível do Brasil. E, dentro dessa oportunidade, você tem a chance de ser o par romântico da filha de um dos principais intérpretes da canção, sendo ela simplesmente a Sandy. Então, esse projeto é uma união de forças que tem tudo para dar certo, é a cara do cinema, para todos conferirem nas telonas", afirmou.

Por sua vez, Sandy relembrou o convite para o filme. "Quando recebi o convite para o filme, explicando a sinopse, adorei de cara! Tava morrendo de saudade de atuar e me empolguei com a possibilidade, mesmo sabendo que teria uma agenda intensa para administrar, com meus shows, lançamento de DVD e tudo que envolve meus projetos na música”, disse ela, e completou: “Me sinto super feliz, envolvida e a cada dia mais encantada com as trocas que estou tendo com o elenco, direção e todos do filme. Estou muito empolgada que vamos começar a rodar agora e quero me divertir muito com este novo desafio!".