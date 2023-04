Sandy surge com visual diferente nas filmagens com Fábio Porchat

Fábio Porchat mostra os bastidores do primeiro dia de gravação com Sandy para o filme 'Evidências do Amor'

Nesta sexta-feira, 7, a cantora Sandy surgiu com um visual diferente nos bastidores do primeiro dia de produção do filme Evidências do Amor. Ela atua ao lado de Fábio Porchat, que foi o responsável por mostrar um momento de conversa com a artista entre uma cena e outra.

Nos stories do Instagram, o ator e apresentador exibiu Sandy com um aplique no cabelo para alongar os fios e fazer uma franja reta. De roupão, ela contou sobre o primeiro dia de filmagem. “Valeu muito, estou muito feliz. Estou me sentindo outra pessoa”, brincou ela. Então, ele comentou sobre o cabelo dela. “Esse cabelo é de outra pessoa...”, comentou. E ela completou: “Ficou bom né”.

Sandy e Fábio Porchat vão interpretar um par romântico no filme Evidências do Amor, dirigido por Pedro Antônio Paes. O filme é sobre encontros e desencontros de um casal que tem como trilha sonora a música Evidências, da dupla Chitãozinho e Xororó.

Na divulgação do início das filmagens, Porchat comemorou o novo projeto. "Às vezes, Saturno se alinha com Mercúrio, colocando na nossa frente um projeto inspirado na música mais incrível do Brasil. E, dentro dessa oportunidade, você tem a chance de ser o par romântico da filha de um dos principais intérpretes da canção, sendo ela simplesmente a Sandy. Então, esse projeto é uma união de forças que tem tudo para dar certo, é a cara do cinema, para todos conferirem nas telonas", afirmou.

Por sua vez, Sandy relembrou o convite para o filme. "Quando recebi o convite para o filme, explicando a sinopse, adorei de cara! Tava morrendo de saudade de atuar e me empolguei com a possibilidade, mesmo sabendo que teria uma agenda intensa para administrar, com meus shows, lançamento de DVD e tudo que envolve meus projetos na música”, disse ela, e completou: “Me sinto super feliz, envolvida e a cada dia mais encantada com as trocas que estou tendo com o elenco, direção e todos do filme. Estou muito empolgada que vamos começar a rodar agora e quero me divertir muito com este novo desafio!".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @sandyoficial ♾ @junior_oficial (@eternus)

Saiba qual é a sinopse do filme Evidências do Amor:

"Evidências do Amor narra a história de um casal, Marco Antônio e Laura, que se apaixonam após cantarem juntos a música “Evidências” em um karaokê. Porém, a dupla passa por uma reviravolta, o relacionamento chega ao fim e tudo piora quando, seis meses após o término, Marco Antônio percebe que sempre volta às duras discussões do passado toda vez que ouve a famigerada música que os uniu. Desesperado, ele parte em uma grande aventura para se livrar dessa maldição que a canção traz para sua vida", informaram.