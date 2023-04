Sandy fará par romântico com Fábio Porchat em novo filme: 'Vai ser demais!'

Fábio Porchat comemora par romântico com Sandy no cinema em nova comédia romântica

O apresentador e ator Fábio Porchat (39) revelou que vai fazer par romântico com a cantora Sandy (40) no cinema. Os dois já começaram a gravar o filme Evidências do Amor, que é inspirado na música Evidências, sucesso da dupla Chitãozinho (68) e Xororó (65).

Nas redes sociais, os dois posaram juntos e o artista comemorou o trabalho com a cantora no cinema. "E essa semana eu comecei a fazer um filme. Uma comédia romântica. Até aí acho que ainda não chamei muito a sua atenção. E se eu te dissesse que o filme tem como pano de fundo a música Evidências? Já tá mais atento, né? E se em cima disso eu usasse um super trunfo? Meu par romântico é a filha do hômi: Sandy!!!! Toma sociedade! Cinema brasileiro, tamo chegando! Esse filme vai ser DEMAIS! Só quero ouvir você dizer que sim!", disse ele.

Vale lembrar que Sandy já mostrou o seu lado atriz em outros trabalhos ao longo de sua trajetória profissional. A estrela atuou no seriado Sandy & Junior, na novela Estrela Guia, no seriado As Brasileiras, no filme Acquária e também no filme de terror Quando Eu Era Vivo.

Sandy canta a música de abertura da novela Amor Perfeito

A cantora Sandy é a responsável por dar voz à música que embala a abertura da novela Amor Perfeito, trama das 6 da Globo. A abertura da trama conta com uma versão da cantora para a música O Amor É Um Ato Revolucionário, que é uma composição de Chico César.

A abertura traz desenhos que retratam diferentes tipos de amor, do romântico ao fraternal. A arte foi criada pela diretora de criação e arte Julia Rocha e pelo gerente de criação Cristiano Calvet. Os desenho são inspirados nas obras de Heitor dos Prazeres e Tarsila do Amaral.

Nas redes sociais, a cantora Sandy mostrou um vídeo dos bastidores da gravação da sua releitura da canção para a abertura da novela. “Foi uma honra e um prazer! Amei o convite”, disse ela.