Amor Perfeito: abertura da novela é embalada pela voz de Sandy

Abertura da novela Amor Perfeito mostra diferentes tipos de amor ao som da voz da cantora Sandy

Nesta segunda-feira, 20, o público viu a abertura da novela Amor Perfeito durante o capítulo de estreia. A abertura da nova novela das 18h da Globo é embalada ao som da vo da cantora Sandy, que canta a música O Amor É Um Ato Revolucionário, que é uma composição de Chico César.

A abertura traz desenhos que retratam diferentes tipos de amor, do romântico ao fraternal. A arte foi criada pela diretora de criação e arte Julia Rocha e pelo gerente de criação Cristiano Calvet. Os desenho são inspirados nas obras de Heitor dos Prazeres e Tarsila do Amaral.

Nas redes sociais, a cantora Sandy mostrou um vídeo dos bastidores da gravação da sua releitura da canção para a abertura da novela. “Foi uma honra e um prazer! Amei o convite”, disse ela.

Sandy comemora participação no show do Coldplay

A cantora Sandy (40) soltou a voz ao lado do vocalistaChris Martin (46) no show da banda Coldplay na cidade de São Paulo no dia 14 de março. Após subir ao palco e agitar a plateia no Estádio do Morumbi, a estrela fez uma selfie no camarim com a reação.

Na foto, compartilhada nos stories do Instagram, Sandy apareceu dando um grito de alegria com a oportunidade única em sua carreira de mais de 30 anos na música. Ela realizou o sonho de cantar com a banda que tanto admira. “Mãe, eu cantei com o Coldplay! Zerei a vida”, escreveu.

No feed do Instagram, ela também mostrou uma foto de sua maquiagem impecável para o show e falou de sua realização como profissional e fã. “Fingindo costume, toda plena hoje, pra participar do show da minha banda favorita, Coldplay. Vê se pode uma coisa dessas!”, afirmou.

Sandy e Coldplay cantaram as músicas Magic e Quando Você Passa (Turu Turu). A plateia ficou encantada com a participação especial, aplaudiu e cantou junto com eles.