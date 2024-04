Luiza Porto comemora 15 anos de carreira ao lado do namorado em musical: 'Toda a diferença'

Em entrevista à CARAS Brasil, Luiza Porto abre o jogo sobre trabalhar com o parceiro no espetáculo PetShop - O Musicão

Luiza Porto está em cartaz com o espetáculo PetShop - O Musicão no Teatro Bravos, em São Paulo, ao lado do namorado, Arthur Berges. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz fala sobre comemorar 15 anos de carreira e abre o jogo sobre trabalhar com o parceiro: "Toda a diferença".

"Eu e o Arthur estamos indo para os nossos dez anos juntos e, só agora, nossos caminhos se cruzaram no palco. Vejo isso como um presente e quero aproveitar cada minuto. Tem sido muito divertido e desafiador, afinal, é importantíssimo separar o trabalho da vida pessoal", compartilha Luiza Porto , que sobe aos palcos ao lado do namorado em PetShop - O Musicão.

"Lembro de um teste que fizemos, há muitos anos, onde tínhamos que fazer a icônica cena de Romeu e Julieta no balcão, de um dia para o outro. Foi simplesmente delicioso passar o texto com ele. Não fizemos juntos, mas estudar para o teste com ele fez toda a diferença. Sou privilegiada por ter um companheiro tão talentoso e generoso dentro e fora dos palcos", conta a atriz sobre a relação com Arthur Berges.

Em PetShop - O Musicão, Luiza Porto abraça o desafio de viver uma cachorra no teatro e inspirar toda a família. "Acho importante me comunicar tanto com as crianças, mas especialmente com os adultos. Poder se divertir, proporcionar uma experiência deliciosa e ainda plantar uma sementinha de esperança no coração é uma das coisas mais lindas e desafiadoras desse ofício", declara ela.

