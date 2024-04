Giovanna Rangel divide papel com Larissa Manoela e entrega coincidência: 'A gente não sabia'

Em entrevista à CARAS Brasil, Giovanna Rangel abre o jogo sobre dividir papel com Larissa Manoela no espetáculo A Noviça Rebelde

Giovanna Rangel realiza sonho ao viver a personagem Liesl no musical A Noviça Rebelde, que estreia em 19 de abril, no Rio de Janeiro. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz abre o jogo sobre dividir papel com Larissa Manoela no espetáculo e entrega coincidência nos bastidores: "A gente não sabia".

"A Larissa já fez as três montagens, ela conhece o espetáculo, inclusive já fez esse mesmo papel. Por esse sentimento de primeira peça dela, ela quis muito fazer dessa vez e está segura de tudo, então essa troca com ela é muito legal", destaca Giovanna Rangel , que estrela a terceira montagem do espetáculo no Brasil.

"Como ela está com a vida corrida, tem muitas datas que ela não vai poder apresentar. Estou nessa divisão com ela, mas acabou que vou fazer mais apresentações. Fiquei com dois terços da temporada", explica a atriz de A Noviça Rebelde sobre a divisão do papel com Larissa Manoela .

Em fase de ensaios do espetáculo, Giovanna Rangel destaca a correria da rotina e os encontros com a colega de elenco nos bastidores: "Os ensaios são alternados, mas sempre estamos as duas presentes para ver as marcações e trocar intenções, mudanças e ideias para a personagem".

