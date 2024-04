Vitor Novello, de Paraíso Tropical, mergulha em relação de irmãos em série sobre Raul Seixas

Em entrevista à CARAS Brasil, Vitor Novello relembra papel em Paraíso Tropical e fala sobre participar da série sobre Raul Seixas

Vitor Novello, que ficou conhecido por viver Zé Luís em Paraíso Tropical ainda na infância, participa da série Raul Seixas: Metamorfose Ambulante, que tem lançamento previsto para 2025. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator fala sobre mergulhar em relação de irmãos na nova produção e relembra papel na novela da Globo.

"Participo de momentos cruciais da vida e próximos da morte do Raul Seixas na série. Ele e o irmão tiveram uma relação muito próxima desde crianças, com o Raul contando histórias, os dois brincando de lutar de lanterna como se fossem espadas, eles têm todo um imaginário que foi construído nessa relação. Foi um prazer conhecer e trabalhar em cima disso", compartilha Vitor Novello , que vive Plínio, irmão de Raul Seixas, na nova série.

Com uma longa trajetória na atuação, o artista relembra seu sucesso ainda criança na novela Paraíso Tropical, em reprise no Vale a Pena Ver de Novo. Entre as memórias da produção, ele resgata a parceria com Othon Bastos: "Nem sabia da importância dele na época. Ele fazia meu pai e morria na novela. Lembro da cena que recebia a notícia da morte, quem me avisava era o Fábio Assunção. Na semana estava ansioso para a cena e no dia foi super bacana, lembro até que foi em uma quinta-feira. São essas coisas que você guarda".

