Elas por Elas dá desfecho inédito a mulheres e reflete um novo olhar para doenças mentais

Remake de 'Elas por Elas' altera enredo de alguns personagens e acende alerta para importância dos cuidados com a saúde mental. Saiba mais

A novela das seis da TV Globo, Elas por Elas, está caminhando para sua última semana de exibição. Na nova versão da obra de Cassiano Gabus Mendes alguns personagens terão um desfecho diferente da trama original. A história se adaptou a realidade da sociedade atual e reflete novo olhar para doenças mentais e narrativa das mulheres.

A personagem Helena (Isabel Teixeira) terá um final diferente da versão original da novela. No novo enredo, ela será internada em uma clínica psiquiátrica. Só que nessa reta final, ela também vai sequestrar Ísis (Rayssa Bratillieri) e matar o próprio pai Sérgio (Marcos Caruso). Helena aparecerá completamente desnorteada em tratamento. A vilã ainda vai afirmar ter recebido visitas de sua mãe, que já está morta tem muitos anos.

Outra personagem que teve mudanças no seu enredo foi Natália (Mariana Santos). Ela passou 25 anos de sua vida obcecada em descobrir quem matou seu irmão e ficou presa no tempo, não teve nenhum avanço em sua vida pessoal.

A nova narrativa da trama acende um alerta sobre a importância da saúde mental. Apenas depois de muito tempo, Natália procurou uma ajuda profissional e conheceu a médica psiquiatra Lígia Carvalho (Paula Burlamaqui). Com o avanço do tratamento, ela consegue descobrir novos passatempos e, até mesmo, assumir sua sexualidade.

Natália tomou coragem e se declarou para Carol (Karine Teles). Ela disse que sempre teve interesse amoroso na amiga. A princípio, a cientista não correspondeu as investidas, mas, nessa reta final, ela percebeu que também sente o mesmo.

NADA É IGUAL A NADA, NÃO

Como diz a abertura da novela de Alessandro Marson e Thereza Falcão: "Tudo no mundo, cresce. Nada é igual a nada, não". E parece que a trama compactua com a letra da música. É evidente que quando se trata de um remake algumas mudanças devem acontecer para a obra se adaptar a realidade atual da sociedade. Ainda mais de uma novela exibida em 1982.

Na trama original, Natália foi interpretada pela atriz Joana Fomm (84). A personagem carregava o mesmo rancor e estacionou sua vida para tentar descobrir quem matou seu irmão. Com ajuda de um médico psiquiatra, ela conseguiu desbloquear suas memórias reprimidas e descobriu que ela foi a responsável pela morte do próprio irmão.

No remake a história de Natália é outra. A personagem também recupera a memória, mas, dessa vez, a autoria do crime é de Sérgio Aranha (Marcos Caruso). O último capítulo de Elas por Elas está com previsão para ir ao ar no dia 12 de abril.