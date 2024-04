Final de Helena em Elas Por Elas foi modificado no remake. Saiba qual será

O destino da personagem Helena, de 'Elas Por Elas', será diferente da versão original. Confira os detalhes da nova versão da trama

Vilã desde o início de Elas Por Elas, a personagem Helena (Isabel Teixeira) terá um final diferente da versão original da novela, em 1982. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, depois de sequestrar Ísis (Rayssa Bratillieri), fazê-la ir para a prisão por sua causa e matar o próprio pai, Helena será internada em uma clínica psiquiátrica no fim da novela das seis da Globo.

No último capítulo da trama, com previsão para ir ao ar no dia 12 de abril, Helena aparecerá completamente desnorteada em tratamento. Ela perguntará por Sérgio (Marcos Caruso), o qual já terá sido morto por ela após proteger Marcos (Luan Argollo). A vilã também afirmará que recebeu visitas de sua mãe, morta há alguns anos.

Na sequência da história, Maninha (Regiana Antonini) irá até a clínica fazer uma visita à patroa, que lhe mostrará uma casinha de bonecas com uma família com pai, mãe e dois filhos. "Essa é a dona da casa! Ela é casada com o chefe da família. Eles têm dois filhos lindos. Todo mundo se ama, o papai sai para trabalhar, a mamãe cuida da casa e dos meninos. Ela adora os filhos, adora os dois igual. Eles são tão amorosos. São lindos, não são? Ela tem tanto orgulho dessa família. Gente de bem!", contará Helena.

Quando Maninha pergunta se tem mais gente morando na casa, a vilã responde: "Tem sim, tem o vovô! Ele é pai da mamãe! Ele adora jogar bridge e contar histórias lindas para os netinhos"."E não tem nenhuma empregada nessa casa?", questionará Maninha. "Tem. Tem uma... Mas empregada não tem nada que ficar aparecendo. Ele fica lá nos fundos", dirá Helena, fazendo a empregada ficar chateada.

O desfecho em questão se difere do destino da personagem na primeira versão da obra, escrita por Cassiano Gabus Mendes. Interpretara na época por Aracy Balabanian, Helena perdoou o pai pela troca de bebês e terminou a novela feliz e tranquila, junto com a família e amigas que reencontrou.

Ela também fez as pazes com Mirian (Tássia Camargo) e lhe presenteou com uma bolsa de estudos. Na versão atual, Helena armará para a irmã e fará com que ela seja presa.

Elas por Elas é uma releitura da trama criada por Cassiano Gabus Mendes (1927-1993) em 1982. A novela No Rancho Fundo, de autoria de Mario Teixeira, substituirá a trama e estreia no dia 15 de abril.

Sérgio é vítima de tragédia no final da novela

Nos últimos capítulos da novela Elas Por Elas, da Globo, Sérgio (Marcos Caruso) vai ser vítima de uma tragédia. O final dele não será nada feliz, mas ainda terá um momento de redenção.

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, ele vai morrer para salvar a vida do neto. Helena (Isabel Teixeira) vai ter um surto quando o pai, Sérgio, e os dois filhos, Giovanni (Filipe Bragança) e Marcos (Luan Argollo) tentam convencê-la a se entregar para a polícia.

Em um momento, Helena estará falando com Giovanni quando Marcos tenta se aproximar dela. Em um gesto rápido, ela dispara um tiro na direção do filho biológico. Porém, Sérgio entra na frente do rapaz e leva o tiro.

Antes de morrer, o empresário pede perdão pelo neto por tê-lo trocado na maternidade. Marcos perdoa o avô e Sérgio morre nos braços dele. Então, Helena é presa.