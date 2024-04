Renascer: Saiba o que acontecerá com Teca no final da novela

'Renascer' segue trazendo muitas emoções aos telespectadores! Confira qual será o destino de Teca no final da novela das nove

Os episódios de Renascer estão trazendo muitas emoções! De acordo com o Notícias da TV, caso o remake da novela siga a primeira versão da história, Teca (Lívia Silva) realmente entregará o filho para que Buba (Gabriela Medeiros) crie ao lado de Augusto (Renan Monteiro), com quem a psicóloga ficará após a morte de Venâncio (Rodrigo Simas). A menina também despertará um carinho especial por José Inocêncio (Marcos Palmeira).

No capítulo da última quarta-feira, 3, Neno (Gabriel Lima da Silva) voltou a sugerir que a amiga tente lucrar com a criança que está esperando, mas ela não aceitou a proposta. Ela continuou ao lado de Buba e prestou apoio após a tragédia com o publicitário. Será que elas irão se mudar para a fazenda do protagonista?

Na versão de 1993, José Inocêncio (Antonio Fagundes) só soube que Buba (Maria Luísa Mendonça) não estava grávida após a morte de Venâncio. A informação foi passada por Eliana (Patrícia Pillar), e Augusto (Marco Ricca) mentiu dizendo que o filho de Teca (Palomma Duarte) era do irmão. Assim, Inocêncio acreditou na versão mentirosa e se aproximou ainda mais da menina, que dizia que sentia que já conhecia o fazendeiro.

Ainda na trama, Neno (Cassiano Carneiro) e Pitoco (Oberdan Júnior) foram atrás dela na Bahia e informaram que Du (Lamartine Ferreira) além de vivo, estava sendo procurado pela polícia. Um tempo depois, a garota afirmou que não queria que José Inocêncio fosse até a maternidade, já que tinha medo de que ele rejeitasse o suposto neto se ele nascesse negro, igual ao pai.

Próxima a dar à luz, Teca chegou a fugr, mas foi encontrada por Sandra (Luciana Braga) e Morena (Regina Dourado) a tempo de realizar o parto do pequeno.

Após tal ocorrido, José Inocêncio levou a garota e o suposto neto para casa. Desconfiado, ele questionou Teca sobre ela ter se envolvido com outro homem. É quando Buba decide contar toda a verdade ao sogro, que ficou arrasado por não ter um neto biológico. Por outro lado, ele nunca a deixou desamparada.

Nos últimos capítulos, Teca confessou que gostava de Pitoco, sumindo da fazenda alguns dias depois. Por conta disso, Buba assume Netinho.

Confira o resumo da novela Renascer para os capítulos de 04 a 06 de abril:

Capítulo 64 - Quinta-feira, 04 de abril

José Inocêncio sugere a Pastor Lívio que comunique a Egídio que não haverá casamento. Zinha continua evitando conversar com Lu. Eliana pede a Damião que a ensine a lidar com a montaria do cavalo. Venâncio revela a Augusto que Buba é uma mulher trans, e o irmão o aconselha a contar a verdade a José Inocêncio. Augusto emociona Zinha ao falar sobre a morte de Jupará. João Pedro e Sandra visitam o centro de estudos do cacau. Egídio acusa Pastor Lívio de ter tomado partido de José Inocêncio. Mariana conta a Eliana que Damião era um matador. Egídio oferece dinheiro para Tião Galinha tirar a vida de José Inocêncio.

Capítulo 65 - Sexta-feira, 05 de abril

João Pedro conta empolgado a Deocleciano sobre como o centro de estudos do cacau garante o padrão de qualidade do fruto. Neno vislumbra a possibilidade de Teca ganhar dinheiro com a criança que espera. Ritinha rejeita Damião. Damião se rende a sedução de Eliana. Tião Galinha não aceita a proposta de Egídio. Venâncio pergunta a João Pedro se o irmão quer comprar suas terras. Inácia deixa a entender para Eliana que sabe que a moça beijou Damião. José Inocêncio defende João Pedro diante dos filhos.

Capítulo 66 - Sábado, 06 de abril

Bento fica tenso por pensar em como contar a José Inocêncio que negociou a venda de sua safra de cacau com Egídio. Tião Galinha estranha o desespero de Joana em querer deixar a fazenda de Egídio. Bento tenta explicar a Egídio que não tem como entregar o cacau que lhe vendeu, e acaba sofrendo uma ameaça do coronel. José Inocêncio sugere que Sandra volte para a casa de Egídio, com medo de que algo ruim aconteça. Dona Patroa não gosta de ver Egídio limpando sua arma. Sandra decide terminar com João Pedro. José Inocêncio e Mariana percebem que Eliana está interessada em Damião. Egídio não aceita a volta de Sandra, e expulsa a filha de casa.