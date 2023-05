Sandy surpreende Lucas Lima com recado na TV: 'Te amo'

Sandy grava vídeo para o marido, Lucas Lima, em participação no programa Encontro: 'Estou com muito orgulho'

A cantora Sandy (40) surpreendeu o seu marido, o cantor Lucas Lima (40), durante uma participação no programa Encontro, da Globo. Ele estava no palco com a Família Lima e também a atriz Bruna Guerin (37), com quem atua no musical Once, quando foi surpreendido com um vídeo gravado da esposa.

Os dois estão prestes a completar 15 anos de casamento e ela fez questão de gravar um recado para celebrar o sucesso dele nos palcos. “Eu estou com muito orgulho de você, pela sua fase. Passando aqui só para dar um beijinho, um carinho e falar que eu estou morrendo de orgulho. O musical está lindo, já assisti três vezes, estou encantada e admirada. E feliz de estar aqui um pouquinho, mesmo que rapidinho, só para um oi. Um beijo. Te amo, lindo”, disse ela.

Atualmente, Lucas Lima está nos palcos com o musical Once, no qual é o protagonista ao lado da atriz Bruna Guerin. O espetáculo conta com artistas que atuam, cantam e tocam instrumentos no palco. A montagem fica em cartaz até 21 de maio no Teatro Villa Lobos, em São Paulo, com sessões de quinta a domingo.

Confira a sinopse de Once: "Once conta a história de um músico em Dublin, que toca suas composições próprias para arrecadar alguns trocados. Passando um dia por acaso, uma imigrante tcheca se encanta pelas melodias e entra, sem querer, na vida dele. Quando menos percebem os dois estão compondo canções sentimentais juntos, mas encontram algumas dificuldades para dar início a um romance. Ela é casada e ele vem de um relacionamento amoroso frustrado".

Sandy grava novo filme com Fábio Porchat

Sandy e Fábio Porchat vão interpretar um par romântico no filme Evidências do Amor, dirigido por Pedro Antônio Paes. O filme é sobre encontros e desencontros de um casal que tem como trilha sonora a música Evidências, da dupla Chitãozinho e Xororó.

Na divulgação do início das filmagens, Porchat comemorou o novo projeto. "Às vezes, Saturno se alinha com Mercúrio, colocando na nossa frente um projeto inspirado na música mais incrível do Brasil. E, dentro dessa oportunidade, você tem a chance de ser o par romântico da filha de um dos principais intérpretes da canção, sendo ela simplesmente a Sandy. Então, esse projeto é uma união de forças que tem tudo para dar certo, é a cara do cinema, para todos conferirem nas telonas", afirmou.

Por sua vez, Sandy relembrou o convite para o filme. "Quando recebi o convite para o filme, explicando a sinopse, adorei de cara! Tava morrendo de saudade de atuar e me empolguei com a possibilidade, mesmo sabendo que teria uma agenda intensa para administrar, com meus shows, lançamento de DVD e tudo que envolve meus projetos na música”, disse ela, e completou: “Me sinto super feliz, envolvida e a cada dia mais encantada com as trocas que estou tendo com o elenco, direção e todos do filme. Estou muito empolgada que vamos começar a rodar agora e quero me divertir muito com este novo desafio!".