Sandy revela como foi gravar projeto em sua casa: 'Vou no limite do que vale expor'

Discreta com a vida pessoal, Sandy conta sobre a decisão de gravar projeto audiovisual em sua casa e ter a presença do filho nos bastidores: 'A edição está muito na minha mão'

A cantora Sandy revelou como foi a sensação de gravar o projeto Nós, Voz, Eles dentro de sua casa. O projeto audiovisual foi gravado no estúdio dela que fica em sua casa no interior de São Paulo. Nas imagens, ela e seus convidados interagem e mostram os bastidores da criação de cada canção que gravaram juntos. Além disso, ela revela sua rotina de gravação, as conversas com seus convidados e até tem a participação da família.

Durante a coletiva de imprensa para o lançamento do DVD Nós, Voz, Eles – Ao Vivo nesta quinta-feira, 6, ela contou como foi abrir este pedaço de sua intimidade para os fãs e admiradores. Isso porque ela é conhecida por ser discreta com sua vida pessoal e a convivência com o marido, Lucas Lima, e o filho, Theo. Agora, a artista relembrou como se sentiu ao abrir seu próprio estúdio para as gravações.

"No primeiro [Nós, Voz, Eles], em 2018, eu tinha parado para pensar bastante [sobre gravar em seu estúdio] por ser em um espaço dentro da nossa casa. Eu resolvi abrir o coração ali. Naquele momento, eu vi o quanto é gostoso. Quando a gente traz gente com energia boa para dentro de casa, a gente só soma. Quando veio a ideia de fazer o 'Nós, Voz, Eles 2', eu não tive dúvida [sobre continuar gravando em sua casa] e foi maravilhoso. É muito gostoso estar em um ambiente que eu me sinto tão à vontade. As pessoas também se sentem à vontade, já que a gente não está em um palco, em um ambiente de estresse, de pressão... É um ambiente descontraído", disse ela.

Inclusive, o filho dela, que não costuma ter sua imagem exibida, apareceu de costas em um dos episódios. "O Theo sempre que dá umas passeadas aqui, fala um oi, e isso só traz mais alegria para mim. A edição está muito na minha mão, e eu não mostro o que não estou a vontade e está tudo bem. Mas a edição foi muito fácil, fez muito sentido para mim. Eu vou no limite do que eu acho que vale expor, para eu não me sentir invadida. Foi tranquilo. Ter o carinho da família, meu pai aparece, minha mãe, meu irmão, só soma, só traz coisa boa. Carinho e afeto nunca é demais", declarou.

Por fim, a cantora disse: "Esse projeto é tão especial por todos esses motivos, por acontecer como acontece, sem tirar e nem por nada. Estar na minha casa é um fator que conta para o projeto ser uma coisa tão minha, tão verdadeiro".

Sandy se compara com a mãe

A cantora Sandy encantou seus seguidores ao fazer uma homenagem para a sua mãe, Noely Lima, que completou mais um ano de vida. Para comemorar a data especial, a artista mostrou uma foto com a mãe e declarou o seu amor.

"Hoje é o dia da mãe mais linda do mundo… E a mais fofa, a mais dedicada, mais amorosa, mais parceira, mais amada, mais companheira, mais amiga, a mais especial. Te amo, mãe!! Mas muuuuito! Que no seu dia você receba de volta todo amor que você espalha, que você planta nesse universo", disse ela na legenda.

Além disso, ela mostrou uma montagem de fotos das duas para destacar a semelhança física entre elas. “Feliz aniversário pra ela, que se parece mais comigo do que eu mesma!”, escreveu nos stories do Instagram.