Filho de Sandy e Lucas Lima surge nos ombros do pai em show

Filho de Sandy e Lucas Lima mostra o quanto já cresceu ao curtir show de banda internacional com os pais

O cantor e músico Lucas Lima (40) agitou as redes sociais ao curtir um momento de diversão com o filho, Theo (8), e a esposa, Sandy (40), em São Paulo. Eles foram assistir ao show da banda Imagine Dragons em um estádio de futebol e o papai coruja registrou um momento de carinho com o filho.

Nos stories do Instagram, Lucas mostrou um vídeo de quando estava na pista do show com o filho. O menino apareceu grandão ao surgir sentado nos ombros do pai para ter uma visão melhor do show.

Na legenda, ele contou que este foi o primeiro show do filho de uma banda que não tenha um parente no palco. “O primeiro show 'não da família' do meu guri”, disse ele.

Aniversário de casamento de Sandy e Lucas Lima

Vale lembrar que Lucas Lima e Sandy estão casados há 14 anos. Os dois celebraram mais um ano de união em setembro e ele fez uma homenagem romântica para a esposa nas redes sociais ao compartilhar uma foto do casamento deles.

"Isso foi há CATORZE ANOS! Eu lembro de cada sensação desse dia, do nervosismo, da emoção, da alegria… a gente não sabia nada, só sabia que queria ficar junto. Tu é uma pessoa fácil de amar. É o segundo melhor coração que eu já conheci (desculpa, mas o Theo te ganha DE LAVADA). Uma BAITA amiga, um berço, uma rocha, uma âncora ou uma asa, dependendo do que a gente precisa na hora. Que a gente continue nessa valsa de vida que é cheia de voltas e de tropeços, mas que a gente dança - e trupica - juntos. Te amo, minha véia", concluiu.