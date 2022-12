Lucas Lima surge agarrado com Sandy e o filho em novo vídeo

Após rotina de shows pelo Brasil, Lucas Lima volta para casa e protagoniza momento fofo com a esposa, Sandy, e o filho, Theo

O músico e cantor Lucas Lima (40) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um novo momento em família. Depois de cumprir a sua agenda de shows de final de ano com a Família Lima, ele voltou para casa no final de semana do Natal e mostrou como foi o reencontro com a esposa, a cantora Sandy (39), e o filho, Theo (8).

Em um vídeo no Instagram, Lucas mostrou uma imagem agarrado com a amada e o herdeiro. Na imagem, ele surgiu com Sandy em seu colo e abraçado com o filho enquanto dava beijos nos dois. “Agora vocês me aguentem, família”, disse ele.

Então, Sandy compartilhou o vídeo em seu perfil e brincou: “Alguém me salva”.

Vale lembrar que Lucas Lima e Sandy estão casados há 14 anos. Os dois celebraram mais um ano de união em setembro e ele fez uma homenagem romântica para a esposa nas redes sociais ao compartilhar uma foto do casamento deles.

"Isso foi há CATORZE ANOS! Eu lembro de cada sensação desse dia, do nervosismo, da emoção, da alegria… a gente não sabia nada, só sabia que queria ficar junto. Tu é uma pessoa fácil de amar. É o segundo melhor coração que eu já conheci (desculpa, mas o Theo te ganha DE LAVADA). Uma BAITA amiga, um berço, uma rocha, uma âncora ou uma asa, dependendo do que a gente precisa na hora. Que a gente continue nessa valsa de vida que é cheia de voltas e de tropeços, mas que a gente dança - e trupica - juntos. Te amo, minha véia", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Lima (@lucas.lima)

Sandy relembra fotos de Theo e Lucas Lima

Em agosto deste ano, Sandy abriu o álbum de fotos ao celebrar o Dia dos Pais. Ela homenageou o marido, Lucas Lima, ao relembrou fotos dele com o filho, Theo, em um parque de diversões. Nas imagens, pai e filho apareceram de costas enquanto caminhavam no local e de mãos dadas. Na legenda, ela falou de sua admiração pelo amado.

“Esse é o pai que eu escolhi para o meu filho. Das escolhas mais acertadas que eu já fiz na vida... O filho dele é apaixonado por ele. E eu também! Feliz dia, meu amor! (Meu Deus, às vezes eu queria parar o tempo)”, disse ela.