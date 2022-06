Roberta Miranda sai em defesa de Simaria Mendes: ''Eu também me perdi''

Roberta Miranda se pronuncia sobre entrevista polêmica feita por Simaria Mendes sobre sua relação com Simone Mendes

Redação Publicado em 19/06/2022, às 10h48

A cantora Roberta Miranda (65) utilizou as redes sociais, no último sábado, 18, para se pronunciar sobre as recentes polêmicas envolvendo Simaria Mendes (40) e a sua irmã Simone Mendes(38).

A artista brasileira saiu em defesa de Simaria Mendes e afirmou que todos mudam quando deixam vidas humildes para trás ao alcançarem o estrelato, inclusive ela mesma. Entretanto, a vida se encarregaria de resgatar as origens de cada um.

Em suma, a cantora surpreendeu a todos ao anunciar uma pausa em sua carreira para cuidar de sua saúde mental. Momentos antes, ela havia detalhado ao Léo Dias sobre como se sente pressionada ao ser sempre repreendida pela irmã, gerando um climão sobre o futuro da dupla.

“Não é privilégio só dela, todos mudam! Não seria exigir muito de alguém que nem vaso sanitário tinha? Alcança tudo que sonhou! Dinheiro, fama, aplausos! Tapinhas nas costas etc…”, declarou Roberta Miranda, em entrevista à coluna do Metrópoles.

A veterana continuou dizendo que acredita que Simaria voltará a ser humilde: “No tempo exato a humildade voltará com força total, pois vai levar porradas e entender que: ou os valores da vida mudam ou mudam! A vida não perdoa! O dinheiro ajuda lindamente e nos destrói lindamente, sem dó nem piedade! Infelizmente colhemos as flores, mas os espinhos nos ensinarão a cicatrizar o EGO, ARROGÂNCIA, pseudo poder, isto em qualquer profissão, senhoras e senhores!”, completou a famosa.

Ainda no Instagram Stories, ela voltou a comentar o tema após a repercussão nas redes sociais. Ela fez questão de dizer que passou por uma situação semelhante no início de sua carreira: “Irmãos e irmãs brigam mesmo… Eu gosto das duas [Simone e Simaria], mas a porrada está sendo em cima da Simaria, é difícil… Olha só: eu, ela, a gente não tinha nem o que comer. De repente se vê diante do sucesso, flashes, aplausos, dinheiro… Claro que a gente se perde, eu também me perdi”, pontuou ela.

Simaria faz declarações polêmicas sobre Simone

Nos últimos dias, Simaria Mndes deu uma entrevista polêmica para o jornalista Leo Dias. Na conversa, além de revelar com detalhes o fim de seu casamento, a coleguinha surpreendeu ao falar sobre sua relação com Simone Mendes e sobre as brigas.

"Você sabe do Ratinho, que foi meu grito de socorro?”, relembrou o episódio no Programa do Ratinho. “Tudo que vou fazer, sou discriminada pela Simone", acrescentou.