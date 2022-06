Sem Simaria, Simone faz mais um show: ''Tô pronta''

Após afastamento de Simaria, Simone se apresentou pela segunda vez sozinha

A cantora Simone Mendes (38) fez seu segundo show sozinha nesta sexta-feira, 17, após o anúncio da pausa de Simaria Mendes (40) para cuidar da saúde.

Em sua rede social, a esposa de Kaká Diniz (36) compartilhou uma foto toda arrumada para subir ao palco e esbanjou beleza ao aparecer toda maquiada usando um look brilhante.

"Tô pronta pra vocês meus Amores", avisou ela. Nos stories, Simone se gravou voltando para casa e agradecendo a atenção dos fãs. "Quero agradecer o carinho da galera que tava hoje no show, show lindo, bacana...", declarou ela.

Durante a apresentação, a coleguinha contou com a "presença" de Simaria com uma foto dela no telão e a voz dela gravada em uma canção.

Na última quinta-feira, 16, Simone se apresentou pela primeira vez sem a irmã. No palco, ela se emocionou ao cantar parabéns para Simaria e declarar tudo o que pena sobre a companheira.

Simaria faz declarações polêmicas sobre Simone

Nos últimos dias, Simaria deu uma entrevista polêmica para o jornalista Leo Dias. Na conversa, além de revelar com detalhes o fim de seu casamento, a coleguinha surpreendeu ao falar sobre sua relação com Simone e sobre as brigas.

"Você sabe do Ratinho, que foi meu grito de socorro?”, relembrou o episódio no Programa do Ratinho. “Tudo que vou fazer, sou discriminada pela Simone", acrescentou.