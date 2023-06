Preta Gil se emociona em rara aparição pública durante o tratamento contra o câncer

Em luta contra o câncer, Preta Gil prestigia show de Ludmilla e se emociona ao subir no palco

A cantora Preta Gil fez uma rara aparição em público neste domingo, 4, ao prestigiar o show Numanice, da cantora Ludmilla, em São Paulo. A artista marcou presença na plateia e ainda subiu ao palco ao ser homenageada pela cantora.

Visivelmente emocionada, Preta ficou comovida quando Ludmilla dedicou o show a ela e chegou a derrubar algumas lágrimas. Com máscara no rosto, a artista foi fotografada comovida durante a apresentação.

A filha de Gilberto Gil está em tratamento contra o câncer no intestino. Ela faz o tratamento na cidade de São Paulo, para onde se mudou há poucas semanas. Além disso, a cantora vive uma nova fase na vida pessoal, já que está recém-separada do ex-marido.

Neste final de semana, ela fez um desabafo nas redes sociais sobre como está se sentindo. “Estou bem, só não postei nada por aqui esses dias porque estou triste sim e está tudo bem. Essa tentativa de me manter forte e positiva o tempo todo pode ser tóxica”, disse ela.

E completou: “Vocês podem imaginar o quão difícil está sendo esses últimos meses, tenho que focar no meu tratamento mas às vezes é inevitável sucumbir a dor com tudo que passei na minha vida pessoal! Um dia, quando estiver mais forte, menos vulnerável, conversaremos sobre isso!”.

Preta Gil falou sobre o fim do casamento em mensagem discreta

A cantora Preta Gil está solteira atualmente. Ela se separou de Rodrigo Godoy há poucas semanas após rumores envolvendo os bastidores do fim do relacionamento. Nos últimos dias, ela fez pequenas referências ao término em desabafos nas redes sociais.

Nesta semana, ela contou que foi traída. "Hoje eu fiz duas coisas que nunca tinha feito. Andei de quadriciclo no parque do Ibirapuera e fui ao boliche. Foi muito emocionante ver a mobilização da família para me ver feliz. É algo indescritível. Quando falo família, falo de parentes e amigos. Esse amor me motiva a reagir, mesmo com tantas dores físicas e emocionantes. Não me permito mais não aproveitar a vida. A dor da decepção da traição não pode me paralisar. Dia após dia eu me reconecto com minha essência e vou voltando a sorrir", finalizou.

Antes disso, ela tinha falado pela primeira vez sobre a separação. "Hoje voltei a trabalhar, muito de leve, só três reuniões, Mas sério, depois de tantos meses parada sem pensar em trabalho, não porque queria, mas porque não conseguia, a quimioterapia me deixava muito caidinha, depois ainda tive a sepse e separação tudo ao mesmo tempo. Um caos, não tinha cabeça nem forças para pensar em trabalho", declarou.