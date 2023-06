Preta Gil faz desabafo forte: ‘É inevitável sucumbir a dor’

Em luta contra o câncer e recém-separada, Preta Gil revela como está se sentindo nestes últimos dias: ‘Estou triste sim’

A cantora Preta Gil surpreendeu seus seguidores neste sábado, 3, ao fazer um desabafo sobre como está se sentindo na atual fase de sua vida. Ela está em tratamento contra o câncer e se separou do ex-marido há pouco tempo. Agora, ela contou que viveu um momento de tristeza, mas está bem.

Nos stories do Instagram, a artista postou uma mensagem para tranquilizar os fãs sobre o seu sumiço da internet. “Estou bem, só não postei nada por aqui esses dias porque estou triste sim e está tudo bem. Essa tentativa de me manter forte e positiva o tempo todo pode ser tóxica”, disse ela.

E completou: “Vocês podem imaginar o quão difícil está sendo esses últimos meses, tenho que focar no meu tratamento mas às vezes é inevitável sucumbir a dor com tudo que passei na minha vida pessoal! Um dia, quando estiver mais forte, menos vulnerável, conversaremos sobre isso!”.

Há poucos dias, o pai dela, o cantor Gilberto Gil, falou sobre a luta da filha contra o câncer. Ele relembrou quando a filha, Preta Gil, recebeu o diagnóstico de câncer no intestino. Em entrevista na revista Veja, ele contou sobre o que sentiu ao receber a notícia.

"É uma aflição ver uma menina, uma filha que nem tem 50 anos, sofrendo de uma doença apavorante. Falo com a Preta o tempo todo, com os médicos, e leio a respeito. Ela vive cercada pela família e estamos reunindo forças e propósitos para lhe dar o melhor tratamento, renovar sua disposição e sua positividade espiritual. Juntamente a isso, temos de lidar com a ameaça da morte. Tenho dito palavras de resignação em relação àquilo que é inevitável, ao mesmo tempo que buscamos condições para a cura", disse ele.

Preta Gil falou sobre o fim do casamento em mensagem discreta

A cantora Preta Gil está solteira atualmente. Ela se separou de Rodrigo Godoy há poucas semanas após rumores envolvendo os bastidores do fim do relacionamento. Nos últimos dias, ela fez pequenas referências ao término em desabafos nas redes sociais.

Nesta semana, ela contou que foi traída. "Hoje eu fiz duas coisas que nunca tinha feito. Andei de quadriciclo no parque do Ibirapuera e fui ao boliche. Foi muito emocionante ver a mobilização da família para me ver feliz. É algo indescritível. Quando falo família, falo de parentes e amigos. Esse amor me motiva a reagir, mesmo com tantas dores físicas e emocionantes. Não me permito mais não aproveitar a vida. A dor da decepção da traição não pode me paralisar. Dia após dia eu me reconecto com minha essência e vou voltando a sorrir", finalizou.

Antes disso, ela tinha falado pela primeira vez sobre a separação. "Hoje voltei a trabalhar, muito de leve, só três reuniões, Mas sério, depois de tantos meses parada sem pensar em trabalho, não porque queria, mas porque não conseguia, a quimioterapia me deixava muito caidinha, depois ainda tive a sepse e separação tudo ao mesmo tempo. Um caos, não tinha cabeça nem forças para pensar em trabalho", declarou.