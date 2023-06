Gilberto Gil fala sobre a luta de Preta Gil contra o câncer: 'Ameaça de morte'

Gilberto Gil desabafa ao relembrar o diagnóstico de câncer de sua filha, Preta Gil

O cantor Gilberto Gil desabafou ao relembrar quando a filha, Preta Gil, recebeu o diagnóstico de câncer no intestino. Em entrevista na revista Veja, ele contou sobre o que sentiu ao receber a notícia.

"É uma aflição ver uma menina, uma filha que nem tem 50 anos, sofrendo de uma doença apavorante. Falo com a Preta o tempo todo, com os médicos, e leio a respeito. Ela vive cercada pela família e estamos reunindo forças e propósitos para lhe dar o melhor tratamento, renovar sua disposição e sua positividade espiritual. Juntamente a isso, temos de lidar com a ameaça da morte. Tenho dito palavras de resignação em relação àquilo que é inevitável, ao mesmo tempo que buscamos condições para a cura", disse ele.

Há pouco tempo, Preta Gil mostrou uma foto com o pai quando esteve internada e falou sobre a evolução do seu tratamento. "Um resumo do mês de abril, sem a menor dúvida o mês mais difícil e desafiador da minha vida. O mês onde eu renasci e tive uma segunda chance de ter o privilégio de desfrutar a vida com suas dores e delícias! Sou muito grata a Deus, meus orixás, minhas santinhas e todas as energias espirituais que me trouxeram de volta. A vida é linda, e eu tenho a sorte em ter uma família que é meu alicerce e amigos que são meu porto seguro! Sou toda gratidão. Faltou muita gente nesse dump, mas saibam que amo vocês", contou ela.

Preta Gil está solteira

A cantora está solteira atualmente. Ela se separou de Rodrigo Godoy há poucas semanas após rumores envolvendo os bastidores do fim do relacionamento. Nos últimos dias, ela fez pequenas referências ao término em desabafos nas redes sociais.

Nesta semana, ela contou que foi traída. "Hoje eu fiz duas coisas que nunca tinha feito. Andei de quadriciclo no parque do Ibirapuera e fui ao boliche. Foi muito emocionante ver a mobilização da família para me ver feliz. É algo indescritível. Quando falo família, falo de parentes e amigos. Esse amor me motiva a reagir, mesmo com tantas dores físicas e emocionantes. Não me permito mais não aproveitar a vida. A dor da decepção da traição não pode me paralisar. Dia após dia eu me reconecto com minha essência e vou voltando a sorrir", finalizou.

Antes disso, ela tinha falado pela primeira vez sobre a separação. "Hoje voltei a trabalhar, muito de leve, só três reuniões, Mas sério, depois de tantos meses parada sem pensar em trabalho, não porque queria, mas porque não conseguia, a quimioterapia me deixava muito caidinha, depois ainda tive a sepse e separação tudo ao mesmo tempo. Um caos, não tinha cabeça nem forças para pensar em trabalho", declarou.