Preta Gil recebe cuidados de Gilberto Gil em leito de hospital: “Meu alicerce”

Em meio a luta contra câncer de intestino, Preta Gil desabafa sobre dificuldades e agradece o apoio da família em declaração comovente

A cantora Preta Gil (48) emocionou seus seguidores ao compartilhar uma publicação em suas redes sociais nesta segunda-feira, 1. Em meio a luta contra um câncer de intestino, a artista agradeceu sua rede de apoio e compartilhou registros de seu tratamento, incluindo uma foto em que recebe os cuidados do pai, o cantor Gilberto Gil (80).

No clique, que foi escolhido simbolicamente como capa do álbum publicado pela cantora, Preta surge no leito do hospital e segura a mão do pai, enquanto se alimenta com uma sopa. Na sequência, a artista elegeu diversas imagens com médicos e demais familiares, como o filho, Francisco Gil e a neta Sol de Maria.

Alguns amigos íntimos de Preta também figuram entre os registros, como Gominho e Carolina Dieckmann. Na legenda, a artista demonstra gratidão por todos que estiveram presentes em meio às turbulências do mês. É que além de enfrentar a doença, a cantora também viu o seu nome virar manchete com os boatos de separação e traição em seu casamento.

“Um resumo do mês de abril, sem a menor dúvida o mês mais difícil e desafiador da minha vida, o mês onde eu renasci e tive uma segunda chance de ter o privilégio de desfrutar a vida com suas dores e delícias!!! Sou muito grata a Deus, meus orixás, minhas Santinhas e todas as energias espirituais que me trouxeram de volta!!!”, Preta iniciou a declaração.

"A vida é linda, eu tenho sorte em ter uma família que é meu alicerce e amigos que são meu Porto Seguro!!! Sou toda gratidão! Faltou muita gente nesse Dump mas saibam que amo vocês !!!”, ela concluiu os agradecimentos evidenciando que algumas pessoas importantes não entraram no álbum. Inclusive, o marido da cantora, Rodrigo Godoy não figurou entre as imagens.

Preta Gil revela nova fase na luta contra o câncer:

No último domingo, 31, Preta Gil usou as redes sociais para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde, como faz toda semana. Com um vídeo, a cantora esbanjou otimismo e revelou que está em uma nova fase em seu tratamento, inclusive, ela contou que já conheceu o cirurgião que fará a sua operação no futuro. Além disso, a artista disse que começará sessões de radioterapia e quimioterapia oral nos próximos dias.