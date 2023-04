Preta Gil revela nova fase na luta contra o câncer: 'Processo de cura'

Preta Gil reaparece em novo vídeo para atualizar os fãs sobre o início de novo tratamento contra o câncer no intestino

A cantora Preta Gil (48) gravou um vídeo para as redes sociais neste domingo, 30, para atualizar seus fãs sobre o seu tratamento contra o câncer no intestino. Ela contou que realizou exames na cidade de São Paulo nos últimos dias e conheceu o cirurgião que fará a sua operação no futuro. Além disso, a artista disse que começará sessões de radioterapia e quimioterapia oral nos próximos dias.

“Estou aqui depois de uma semana muito importante nesse meu processo de cura. Eu fui a São Paulo, conheci o cirurgião que vai me operar futuramente, conheci outros médicos que vão colaborar de forma muito boa pro meu tratamento. Vou começar, daqui uma semana, meu tratamento com radioterapia e quimioterapia oral. Estou muito entusiasmada, estou muito esperançosa, com muita certeza de que esse tratamento vai se bem suceder e que, ao final dessa estrada, tem uma cura me esperando”, disse ela.

Por fim, Preta Gil contou que está bem e desejou uma boa semana para os fãs. “Eu vim aqui como eu prometi para vocês. Sempre que eu puder, que eu estiver me sentindo bem, venho conversar com vocês para vocês verem que eu estou bem. Foi uma semana muito boa, que eu mais uma vez dei passos muito importantes em direção à cura. Queria desejar uma semana muito abençoadas para vocês, falar para vocês se cuidarem, cuidar da saúde vocês, para vocês se amarem, para vocês falarem que se amam, não espere o dia de amanhã. É isso que vale na vida, a gente se amar”, afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil 🎤 (@pretagil)

Preta Gil fala sobre rumores de crise no casamento

Há poucos dias, Preta Gil viu o seu nome virar manchete com os rumores de separação e se pronunciou por meio de um desabafo. “Amores meus, hoje acordei numa espécie de pesadelo. Pelo meu estado de saúde muito grave esses dias, minha equipe, amigos, família e médicos me blindaram de fofocas que estavam saindo a respeito do meu casamento, mas infelizmente hoje eles não conseguiram mais me poupar da crueldade que está rolando na internet. Muitas coisas eu tomei conhecimento hoje e estou muito abalada. No meio das fofocas tem muitas mentiras, como por exemplo, assuntos financeiros, rastreador no carro, trisal...”, afirmou ela.

“No mais, as verdades estão vindo à tona, o que para mim é muito doloroso e cruel. Eu peço que vocês também me ajudem a me proteger de toda essa nojeira, pois estou frágil, no meio de um tratamento oncológico, depois de quase morrer numa sepsemia. Eu preciso de paz para me curar! Beijos com amor, Preta”, finalizou.