Miley Cyrus não segura as lágrimas ao fazer homenagem para Taylor Hawkins no Lollapalooza Brasil

A cantora Miley Cyrus foi as lágrimas ao falar da morte do baterista e amigo, Taylor Hawkins

CARAS Digital Publicado em 27/03/2022, às 09h15

No último domingo, 26, Miley Cyrus (29) encerrou a segunda noite de Lollapalooza Brasil e ainda emocionou os fãs ao fazer uma homenagem para Taylor Hawkins (50), baterista do Foo Fighters.

A cantora foi às lágrimas ao falar do amigo e surpreendeu ao contar a história do acidente de avião que sofreu ela e sua equipe sofreram no Paraguai.

"No dia que um raio atingiu meu avião, a primeira pessoa com que falei foi Taylor. Ele era meu amigo e já estava no local do show", contou ela aos prantos.

Em seguida, Miley cantou Angels Like You em homenagem a Taylor. O público além de soltar a voz ainda ligou as lanternas dos celulares.

CAUSA DA MORTE DE TAYLOR HAWKINS É REVELADA

Na última sexta, 25, o mundo da música perdeu um de seus maiores bateristas da história. Taylor Hawkins, do Foo Fighters foi encontrado morto em um hotel na Colômbia depois de ter se apresentado no Lollapalooza da Argentina.

Autoridades da polícia colombiana que investigavam a causa da morte do músico anunciaram que o baterista teve uma overdose.