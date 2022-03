Avião em que Miley Cyrus viajava para o Paraguai é atingido por raio e faz pouso forçado:

O avião em que a cantora Miley Cyrus (29) viajava rumo ao Paraguai na madrugada desta quarta-feira, 23, precisou fazer um pouso de emergência após ser atingido por um raio.

Em suas redes sociais, MIley se pronunciou e tranquilizou os fãs: "Aos meus fãs e todos os preocupados depois de saberem do meu voo para Assunção. Nosso avião foi pego por uma grande tempestade inesperada e atingido por um raio", escreveu.

"A tripulação, banda, amigos e familiares que estavam viajando comigo estão seguros após um pouso de emergência. Infelizmente não pudemos voar para o Paraguai. Amo vocês", tranquilizou a cantora.

Com o estado de calamidade em que a cidade se encontra após as tempestades, o festival no Paraguai foi cancelado e Miley Cyrus desembarcou direto no Brasil para seu show no Lollapalooza, dia 26.

To my fans and everyone worried after hearing about my flight to Asunción. Our plane was caught in a major unexpected storm and struck by lighting. My crew , band , friends and family who were all traveling with me are safe after an emergency landing. pic.twitter.com/NhKrospppN