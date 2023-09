Megan Thee Stallion esclarece suposta briga com Justin Timberlake no VMA

A rapper Megan Thee Stallion foi às suas redes sociais explicar a suposta briga com Justin Timberlake nos bastidores do VMA

Na noite desta terça-feira, 12, aconteceu a premiação VMA. Entre os momentos marcantes como a vitória de Anitta pela segunda vez e as reações de Selena Gomez, um deles se destacou. Em uma imagem dos bastidores, a rapper Megan Thee Stallion aparece supostamente brigando com Justin Timberlake.

A boy band N’Sync se reuniu na premiação em um momento raro desde 2022, quando se separaram. Timberlake, que era um dos principais membros da banda, surgiu nos bastidores falando algo para Megan. Logo após isso, a rapper começa a gesticular com as mãos respondendo o que teria sido dito por Timberlake.

O vídeo dos bastidores viralizou nas redes sociais e diversos internautas começaram a tomar lados e defender seus artistas favoritos. Porém, a revista americana Variety ouviu uma fonte e afirmou que não se tratava de uma briga, e sim de um primeiro encontro entre os dois artistas.

“Ele disse: ‘É um prazer conhecê-la’. E ela disse: ‘Não, não, isso não conta, precisamos no encontrar adequadamente’”, afirmou a pessoa ouvida pela publicação americana. A fonte ainda comentou: “Foi muito fofo”.

Já nesta quarta-feira, 13, Megan foi as redes sociais e confirmou que não se tratava de uma briga. Em um vídeo compartilhado no TikTok e em seu Instagram, Megan surgia ao lado de Timberlake falando algo. Porém, a rapper não revelou o que estava sendo dito e colocou uma música no vídeo. Porém, na legenda da postagem, a dona do hit “Savage” esclareceu a situação: “Eu apenas falo com as minhas mãos. Justin Timberlake, te amo”.

Nos comentários do vídeo, diversos fãs da rapper se manifestaram sobre as rápidas conclusões das pessoas que acharam que se tratava de uma briga. “Mulheres negras nem sempre são bravas!”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “As pessoas juram que você é o problema. Esclareceu bem rápido”. Uma admiradora ainda declarou: “Isso! Cale a boca dos haters”.

É do Brasil!

Além de vencer um prêmio no VMA pela segunda vez, Anitta ainda surpreendeu ao fazer uma apresentação especial em que levou o funk brasileiro para os palcos dos Estados Unidos.

A estrela fez uma homenagem para o Brasil ao usar um figurino com a estampa da bandeira do país. Além disso, ela mostrou todo seu rebolado ao som de muito funk ao fazer um medley de seus novos hits, como "Funk Rave", "Casi Casi" e "Used to be".