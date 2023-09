Após viralizar com suas reações em premiação, Selena Gomez desabafa: “Ser eu mesma”

A cantora Selena Gomez viralizou nas redes sociais por conta de suas reações durante a premiação VMA

Nesta quarta-feira, 13, Selena Gomez foi às suas redes sociais fazer um desabafo. Na última noite, a cantora esteve presente na premiação VMA e viralizou com suas reações durante o evento que premiou a cantora brasileira Anitta pela segunda vez.

Entre fazer uma cara de “nojo” quando ouviu o nome de Chris Brown, e ficar chateada pela cantora Sza não ter comparecido ao evento, a reação de Selena que mais viralizou foi durante a apresentação de Olivia Rodrigo. Selena colocou uma das mãos no ouvido enquanto a jovem artista performava a canção “Vampire”.

As caras e bocas de Selena renderam elogios nas redes sociais. “As reações da Selena carregaram toda a premiação, vão continuar icônicas e engraçadas. Selena Gomez, você sempre será famosa”, escreveu uma fã. Outra admiradora ainda comentou: “Selena Gomez, você fez história! Estava belíssima, ganhou uma indicação, foi a mais comentada da noite e eleita pela [revista] People como a mais bem vestida. Você nunca deixará de ser artista”. E outro fã ainda escreveu: “Outros artistas que me perdoem, mas a noite foi totalmente da Selena Gomez”.

Porém, os vídeos virais parecem não ter agradado Selena, que se manifestou em seu Instagram. “Eu nunca serei um meme novamente. Eu prefiro sentar sem me mexer do que ser atacada por ser quem eu sou. Muito amor”, comentou a dona do hit “Single Soon”.

Na noite passada, Selena surgiu deslumbrante e foi eleita como a mais bem vestida pela revista americana People. A cantora e protagonista da série “Only Murders In The Building” surgiu no tapete rosa da premiação com um vestido vermelho decotado de contas.

A estrela chamou a atenção no vestido floral de frente única e com uma saia feita de videiras floridas com miçangas, e uma fenda lateral que deixava suas pernas à mostra. Selena ainda complementou o look com saltos e brincos vermelhos.

Foto: Getty Images

Reprodução: Instagram

É do Brasil!

A cantora Anitta venceu o VMA mais uma vez! A brasileira foi premiada na categoria “Melhor Videoclipe Latino” com sua música “Funk Rave”. Em seu discurso, a artista celebrou o impacto internacional do funk brasileiro.

Uau! Meu Deus, nem acredito! Brasil, estamos aqui de novo! Pela segunda vez estamos aqui, agradeço muito meus fãs, sem vocês eu não seria nada. Agradeço meus fãs no Brasil e no México. Obrigada minha gravadora por todo o apoio, minha equipe e agradeço a mim, porque eu trabalhei muito. Mais um funk brasileiro e vão ouvir muito mais. Funk brasileiro está aqui para ficar”, disse ela.