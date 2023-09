Anitta faz homenagem para o Brasil no palco do VMA 2023

Depois de fazer história em 2022, Anitta volta ao palco do VMA 2023 com homenagem para o Brasil em seu figurino

A cantora Anitta brilhou no palco do VMA 2023 na noite desta terça-feira, 12, em Nova Jersey, Estados Unidos. A cantora subiu ao palco do evento da música internacional mais uma vez e agitou a plateia e os telespectadores com seu talento impecável.

A estrela fez uma homenagem para o Brasil ao usar um figurino com a estampa da bandeira do país. Além disso, ela mostrou todo seu rebolado ao som de muito funk ao fazer um medley de seus novos hits, como "Funk Rave", "Casi Casi" e "Used to be", faixas de seu EP "Funk Rave", "Casi Casi" e "Used to Be".

Nas redes sociais, os fãs brasileiros elogiaram a performance de Anitta. “Anitta quebrando tudo no palco”, disse um internauta. “Estou sem palavras”, declarou outro. “Você sempre será a maior”, escreveu mais um. O sucesso foi tanto que o nome dela entrou para os Assuntos do Momento do Twitter.

Nesta noite, ela ainda concorre na categoria de Melhor Videoclipe Latino por "Funk Rave".

🚨 A apresentação de Anitta no #VMApic.twitter.com/l4zRNeZBHm — QG do POP (@QGdoPOP) September 13, 2023

Anitta fez história no VMA 2022

A cantora Anitta fez história na noite no VMA 2022. Além de fazer uma performance no palco do VMAs 2022 (Video Music Awards), ela levou para casa um troféu! A estrela venceu na categoria de Melhor Clipe de Música Latina da premiação e se tornou a primeira artista solo brasileira a conquistar o prêmio.

Ao subir no palco, Anitta demonstrou a sua surpresa com a vitória e agradeceu. “Ai meu Deus! Eu realmente não estava esperando, acho que vou chorar. Eu quero dizer pra quem não sabe que nesta noite estamos fazendo história. É a primeira vez que o Brasil está aqui. É a primeira vez que o Brasil recebeu um prêmio como esse. Quero agradecer a minha família, aos meus amigos. Nós nunca imaginamos que isso seria possível. Muito obrigada!”, disse ela.

Antes da premiação, Anitta comemorou o sucesso de sua música Envolver. “Minha música chegou no primeiro lugar este ano, então é muito importante para mim. E as pessoas vão se surpreender bastante porque terei um momento brasileiro na apresentação”, afirmou.