Anitta aposta em look com decote profundo em noite de premiação

Anitta arrasa na escolha de look poderoso para brilhar na chegada ao VMA

A cantora Anitta brilhou na chegada ao evento de premiação do VMA nesta terça-feira, 12. A estrela foi fotografada ao cruzar o tapete rosa do evento com um look preto discreto, mas com toque de sensualidade.

A brasileira apostou em um vestido preto com mangas compridas e transparência na saia. O look ainda contou com decote poderoso além do umbigo e top em tom de nude. A premiação do VMA acontece em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e reúne artistas de vários gêneros musicais. O evento é transmitido no Brasil pelo canal MTV e pela Pluto TV.

Vale lembrar que Anitta vai fazer suas apresentações no VMA desta noite. Ela vai fazer uma performance com as canções do projeto Funk Generation: a favela love story e também cantará com o grupo TXT. Além disso, a cantora também concorre na categoria de Melhor Clipe Latino pela música Funk Rave.

Em 2022, ela fez uma apresentação solo no VMA e conquistou o público e a crítica. Inclusive, ela venceu na categoria de Melhor Clipe Latino com a canção Envolver.

Veja o look de Anitta:

Foto: Getty Images

Vale lembrar que Anitta acaba de completar 30 anos de vida. "30 de março de 1993 eu nasci. Se alguém me dissesse 10 anos atrás o que eu estava prestes a fazer da minha vida até completar 30 anos, eu nunca acreditaria que isso fosse humanamente possível. Mas não essa garotinha nessas fotos. Quando eu tinha essa idade eu dizia todos os dias para minha família: “eu vou fazer história”. Só agora, fazendo 30 anos, consigo ver exatamente o que essa garotinha podia ver. Eu posso fazer QUALQUER COISA que eu quiser. Eu tenho o poder de fazer acontecer tudo o que eu quero da minha vida", disse ela.

E completou: "E quero agradecer a mim mesma por ser tão forte, positiva e criativa para passar pela grande quantidade de desafios pesados que a vida colocou na minha frente. Eu sou foda, eu me amo. Parabéns pra mim. Obrigada Deus, obrigada universo. Gratidão".