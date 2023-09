’N Sync faz rara aparição no palco do VMA 2023

Integrantes do grupo ’N Sync surpreendem com rara aparição juntos no palco do VMA 2023

Na noite desta terça-feira, 12, os integrantes do grupo ’N Sync deixou uma legião de fãs saudosos com os corações batendo mais forte por causa de uma aparição surpresa no VMA 2023. Separados há muitos anos, Justin Timberlake, JC Chasez, Lance Base, Joey Fatore e Chris Kirkpatrick subiram ao palco da premiação lado a lado para apresentarem uma categoria da premiação.

Eles foram os responsáveis por entregarem o troféu de Melhor Videoclipe de Pop para a cantora Taylor Swift, que ficou emocionada com o reencontro dos seus ídolos.

Vale lembrar que a banda ’N Sync foi formada em 1995 e marcou uma geração com seus hits até o ano de 2022, quando se separaram.

Anitta dá show com performance no VMA 2023

A cantora Anitta brilhou no palco do VMA 2023 na noite desta terça-feira, 12, em Nova Jersey, Estados Unidos. A cantora subiu ao palco do evento da música internacional mais uma vez e agitou a plateia e os telespectadores com seu talento impecável.

A estrela fez uma homenagem para o Brasil ao usar um figurino com a estampa da bandeira do país. Além disso, ela mostrou todo seu rebolado ao som de muito funk ao fazer um medley de seus novos hits, como "Funk Rave", "Casi Casi" e "Used to be", faixas de seu EP "Funk Rave", "Casi Casi" e "Used to Be".

Nas redes sociais, os fãs brasileiros elogiaram a performance de Anitta. “Anitta quebrando tudo no palco”, disse um internauta. “Estou sem palavras”, declarou outro. “Você sempre será a maior”, escreveu mais um. O sucesso foi tanto que o nome dela entrou para os Assuntos do Momento do Twitter.