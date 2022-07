Marília Mendonça alcança o topo do Spotify Brasil com 'Te Amo Demais'

Projeto 'Decretos Reais' de Marília Mendonça estreou dominando o Spotify, e todas as faixas estão no Top 50 da plataforma

CARAS Digital Publicado em 23/07/2022, às 09h39

Na noite da última quinta-feira, 21, a equipe de Marília Mendonça (1995 - 2021) lançou o EP Decretos Reais, e o projeto póstumo da rainha da sofrência estreou com o pé direito nas plataformas digitais.

Hoje, todas as músicas do EP ocupam posições no Top 50 do Spotify, e Te Amo Demais, está em primeiro lugar na lista, ultrapassando músicas lançadas anteriormente.

O projeto conta com faixas de uma live com clássicos sertanejos gravada em maio de 2021. Segundo a produção, novas faixas serão lançadas ao longo do ano.

A homenagem póstuma a Marília Mendonça, cantora que foi vítima de um acidente aéreo, aos 26 anos de idade dominou o Spotify, e hoje, Marília Mendonça ocupa a 28ª posição no Top Artistas Global da plataforma.

Projeto póstumo de Marília Mendonça, 'Decretos Reais' domina o Spotify:

Marília Mendonça: Relembre a trajetória da Rainha da Sofrência na música

No dia em que a cantora Marília Mendonça completaria 27 anos nesta sexta-feira, 22 de julho, a CARAS Digital recordou os passos da cantora na carreira. Natural de Cristianópolis, no estado de Goiás, Marília Dias Mendonça era leonina e nasceu no dia 22 de julho de 1995. A cantora se tornou um fenômeno e, mesmo depois de sua partida, continua sendo uma das maiores artistas da música brasileira na atualidade.

