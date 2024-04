Belo ganha festa surpresa da equipe em aniversário de 50 anos: 'Sem palavras'

Em celebração aos 50 anos de vida, o cantor Belo foi surpreendido por sua equipe com uma festinha especial de aniversário

O cantor Belo usou as redes sociais na madrugada desta quarta-feira, 24, para dividir com os fãs alguns registros de seu aniversário de 50 anos. Em seus stories no Instagram, o artista mostrou que foi surpreendido por sua equipe com uma festinha para a celebração da data especial.

No vídeo publicado, é possível perceber que Belo foi recebido com um 'parabéns' em conjunto ao entrar no camarim. Em seguida, o pagodeiro surgiu em outro local decorado, com direito a bolo e docinhos em uma mesa belíssima.

"Ainda sem palavras por todo o amor e carinho que recebi em um dia tão especial para mim. Gratidão por cada um de vocês", escreveu Belo. E completou: "Obrigado por fazerem parte da minha vida e espero que venham mais 50 anos, eu fazendo parte da de vocês, galo do Belo. Amo vocês".

Além de comemorar a chegada dos 50 anos, completados oficialmente na última segunda-feira, 22, o cantor revelou que uma de suas apresentações na data especial durou cerca de três horas. "O dia se tornou ainda mais especial quando em uma segunda-feira fizemos sold out (esgotado) em um show de três horas. Vocês são meus presentes. Tudo por vocês, sempre. Foi lindo", finalizou ele.

Ainda no show realizado no dia 22 de abril, o músico ganhou um bolo de aniversário de um fã diretamente do palco. Vale lembrar que, recentemente, Belo anunciou o fim de seu casamento com a musa fitness Gracyanne Barbosa, que não esteve presente em nenhuma comemoração do artista até o momento.

Belo tira suas coisas da casa de Gracyanne após separação

O fim do casamento do cantor Belo com a musa fitness Gracyanne Barbosa deu o que falar nos últimos dias. Agora, o colunista Leo Dias revelou que o artista já iniciou a sua mudança de casa.

Em uma reportagem nesta terça-feira, 23, o colunista contou que os funcionários de Belo foram vistos retirando os bens dele da antiga casa, que era onde ele morava com a ex-mulher antes da separação. O artista teria comprado uma nova mansão no bairro do Recreio, no Rio de Janeiro, para se mudar após a separação. Assim, a antiga casa deles deverá ficar com Gracyanne após o divórcio.

A separação de Belo e Gracyanne teria acontecido há cerca de oito meses, mas só se tornou pública na semana passada. Os dois confirmaram que estão separados e ela já teria entrado com o pedido de divórcio na justiça.