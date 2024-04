Respondendo comentários nas redes sociais, Gracyanne Barbosa revela se sente culpa em separação de Belo; confira!

O cantor Belo e a musa fitness Gracyanne Barbosa estão se separando após 16 anos de relacionamento. E em conversa com seguidores nas redes sociais, a famosa contou se sente culpa pelo término, já que ela teria supostamente traído o artista.

Respondendo comentários de internautas, a influenciadora afirmou não se sentir culpada pelo término. Porém, Gracyanne contou que sente culpa em outros fatores que levaram o ex-casal a se separar. "Me sinto culpada por ter permitido que nossa relação fosse acabando, pela correria do dia a dia, cada um preocupado com seu trabalho, sem tempo pra conversar. Casamento não é só amor, você precisa cuidar, estar perto, ouvir, fazer essa escolha todos os dias, você tem que abrir um pouco do que você quer, para o que vocês querem", contou a musa.

Ainda respondendo alguns internautas, Gracy ainda disse que irá se pronunciar oficialmente sobre o término para esclarecer todos os rumores acerca da separação, incluindo os boatos de traição."Vou falar sim, porque, infelizmente, se tornaram um circo. Muita inverdade, eu nunca corri de nada e não será agora", disse a famosa, que afirma não ter sido infiel a Belo.

Belo tira suas coisas da casa de Gracyanne após separação

Após oficializarem seu término, Gracyanne Barbosa e Belo irão seguir seus rumos em casas separadas. Segundo o colunista Leo Dias, o cantor já iniciou sua mudança da casa onde o ex-casal morava juntos.

Em uma reportagem nesta terça-feira, 23, o jornalista contou que os funcionários de Belo foram vistos retirando os bens dele da antiga casa, que era onde ele morava com a ex-mulher antes da separação. O artista teria comprado uma nova mansão no bairro do Recreio, no Rio de Janeiro, para se mudar após a separação. Assim, a antiga casa deles deverá ficar com Gracyanne após o divórcio.

A separação de Belo e Gracyanne teria acontecido há cerca de oito meses, mas só se tornou pública na semana passada. Os dois confirmaram que estão separados e ela já teria entrado com o pedido de divórcio na justiça.