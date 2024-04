Belo tira suas coisas da casa de Gracyanne após separação

Colunista revela que o cantor Belo já iniciou a retirada de seus pertences da casa que dividia com Gracyanne Barbosa antes da separação

O fim do casamento do cantor Belo com a musa fitness Gracyanne Barbosa deu o que falar nos últimos dias. Agora, o colunista Leo Dias revelou que o artista já iniciou a sua mudança de casa.

Em uma reportagem nesta terça-feira, 23, o colunista contou que os funcionários de Belo foram vistos retirando os bens dele da antiga casa, que era onde ele morava com a ex-mulher antes da separação. O artista teria comprado uma nova mansão no bairro do Recreio, no Rio de Janeiro, para se mudar após a separação. Assim, a antiga casa deles deverá ficar com Gracyanne após o divórcio.

A separação de Belo e Gracyanne teria acontecido há cerca de oito meses, mas só se tornou pública na semana passada. Os dois confirmaram que estão separados e ela já teria entrado com o pedido de divórcio na justiça.

Belo e Gracyanne falam sobre a separação

Após silêncio sobre a sua separação, o pagodeiro Belo decidiu finalmente se pronunciar sobre o ocorrido. Em conversa com o jornalista Leo Dias, Belo fez uma declaração breve e não expôs muitos detalhes sobre o que levou ao fim do relacionamento do ex-casal. "Muito triste de verdade com tudo isso que estão fazendo, Leo", disse o famoso. "Deus sabe de todas as coisas", escreveu ele em outra mensagem ao comunicador.

Gracyanne Barbosa também deu sua primeira declaração oficial sobre o término, desta vez ao publicar uma foto do ex-marido nas redes sociais."Estou desde ontem, tentando falar com vocês, mas ainda não consigo e acredito que quem, realmente gosta de mim e do Belo, entende, né? São 16 anos de uma história de amor, cheia de altos e baixos, tribulações, acertos, erros, conquistas... Não quero falar muito hoje, afinal é um dia especial, para esse cantor tão amado, um dia muito esperado por todos, um projeto lindo no qual ele está bem dedicado, feliz e sei que vai arrasar demais! Não gostaria que fosse um dia de tristeza!", escreveu a musa, citando a reunião de Belo com o grupo Soweto, que acontecerá nesta noite no Allianz Parque, em São Paulo.

Por fim, ela agradeceu por aqueles que lhe apoiaram neste momento difícil. "Obrigada a todos, pelas mensagens de carinho, pela compreensão e por respeitarem nosso espaço. O AMOR NÃO ACABOU! E SE EXISTE AMOR, PODE EXISTIR RECOMEÇO, NÉ? Às vezes, só precisamos de um tempo, pra colocar a vida, o coração e os pensamentos 'em dia'", finalizou Gracy.